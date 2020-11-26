أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان

قامت الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب بحلوان HMSA بتنظيم ورشة العمل الأولى بالتعاون مع كلية التمريض، وذلك ضمن حملة مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقدمت الورشة لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الاستاذة الدكتورة أماني النحاس مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة .

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وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن أهمية هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على أغلب النقاط التي تناقش المشكلات التى تقع على المرأة، و انها جاءت في إطار فعاليات حملة "16 يوم من الانشطة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" والتي أطلقها المجلس القومى للمرأة تحت شعار "كوني"، والتي يحتفل بها العالم كل عام.

وتناولت ورشة العمل مناقشة موضوعات عن العنف وضرورة أهمية نشر الوعي بمخاطر العنف ضد النساء من خلال الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره، كما تناولت ورشة العمل نشر فكر المساواة بين الجنسين وناقشت ظاهرة التحرش الجنسي.

جدير بالذكر أن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أوضح خلال ندوة بجامعة حلوان تحت عنوان لا للتعصب .. مصر أولا، تمت اقامتها داخل مسرح مجمع الفنون والثقافة، ان جامعة حلوان سباقة فى النجاحات فى المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية، وهى جامعة قائدة للثورة الصناعية والتكنولوجيا.

وأشار الى ان كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان منذ ان كانت معهدا في الثلاثينيات، كانت سببا في تحقيق العديد من النجاحات الرياضية على المستوى العالم وبها افضل الأساتذة والمدربين على المستوى العالمي، والما كانت الأولى عربيا وعالميا.

أقيمت الندوة بحضور كل من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة والدكتور اشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة ولفيف من عمداء الكليات والاساتذة، وسط اجرائات احترازية من انتشار الموجة الثانية من كورونا حيث التزم جميع الحضور بارتداء الكمامات وحمل المطهرات والكحولات كما انه تم المحافظة على المسافة اللازم بين المقاعد والحضور ، حفاظا على صحة الحضور .

افتتح الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ملاعب الجامعة بعد تطويرها . وتفقد -خلال الافتتاح- اعمال التطوير بالملاعب وتجهزيتها لاقامة المباريات والأنشطة الرياضية.

كما قدمت منتخبات كليات جامعة حلوان خاصة كلية التربية الرياضية خلال الافتتاح بعض العروض الاستعراضية بالفنون القتالية و الجمباز ، وسط اجراءات اجترازية من خطر انتشار وباء فيروس كورونا .

وأكد دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أنه سيكون هناك ترتيب لتفعيل مبادرة "لا للتعصب..مصر أولا" قبل اللقاء الذي سيجمع بين القطبين الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف فوزي ان وزير الشباب والرياضة أكد أن الهدف من هذه المبادرة الإستمرارية مشيرا الى أنه مستمر في جميع المحافل ولا للتعصب في جميع المجالات ليس الرياضة فقط.

وتابع أنه يجب منع التعصب في الوسط الرياضى بشكل قوي وحقيقي خلال تلك الفترة خاصة أنه لم يطبق بشكل فعال خلال الفترة الماضية.

وأشار فوزي إلى أن هناك آليات تنفيذ لتنفيذ تلك المبادرة خاصة أن ظاهرة التعصب منتشرة من فترة طويلة ولكن علينا ان ننبذ التعصب وضرورة التطبيق الجيد لها.

وشارك عدد من رواد الأعمال المميزين في ملتقى رواد الأعمال .. (الرياديون يلتقون ) وكذلك معرض رواد الأعمال (رائد أعمال مع مرتبة الشرف)، والذين تم تنظيمهم ضمن أنشطة اسبوع نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث قامت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والأستاذة الدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان.. بافتتاح الملتقى والمعرض.