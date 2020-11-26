بزوغ تاريخ جديد لأمريكا .. قوة النساء

قبل أن يطلق على أي سباقات في شهر نوفمبر ، كانت النساء قد دخلن التاريخ. A رقم قياسي ركض النساء للمناصب في عام 2020، متجاوزات بذلك رقما قياسيا قبل عامين فقط. أكثر النساء الجمهوريات ركضن للحصول على مقاعد في مجلس النواب الأمريكي من أي وقت مضى، وكان عدد من النساء يستعد لتحقيق التمثيل الجديد إلى قاعات الكونغرس والمجالس التشريعية ولاياتهم. انتخبت نيومكسيكو امرأة ملونة في كل منطقة من مقاطعاتها الثلاث في الكونجرس ، مما شكل أكبر وفد للكونجرس يضم جميع النساء في تاريخ البلاد وأول وفد نسائي بالكامل في الولاية . أعيد انتخاب النائبة ديب هالاند في الدائرة الأولى ، بينما تم انتخاب النائبة الجمهورية إيفيت هيريل والديمقراطية تيريزا ليجير فرنانديز لفترتيهما الأولى في الدائرتين الثانية والثالثة على التوالي.









كما ستكون ليجر فرنانديز أول امرأة تمثل منطقتها. تم انتخاب ماكبرايد لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية ديلاوير وسيصبح المسؤول الأعلى رتبةً من المتحولين جنسيًا في البلاد ، بالإضافة إلى أول عضو في مجلس الشيوخ عن دولة متحولة جنسيًا في تاريخ الولايات المتحدة. كانت أيضًا أول شخص متحول جنسيًا يعمل في البيت الأبيض، خلال إدارة الرئيس باراك أوباما ، وأصبحت أول شخص متحول جنسيًا يتحدث في مؤتمر وطني لحزب كبير في عام 2016. تم انتخاب بايرز ، وهو عضو في Chickasaw Nation ، لعضوية المجلس التشريعي لولاية كنساس وسيصبح أول مشرع متحول جنسيًا في الولاية. وهي أيضًا معلمة معجبة ، بعد أن تم اختيارها كأفضل معلمة لهذا العام من قبل شبكة التعليم للمثليين والسحاقيات والمستقيمين في 2018 لعملها كمعلمة موسيقى. كما تم انتخاب سمول لعضوية المجلس التشريعي لولاية فيرمونت وستصبح أول مشرع متحول جنسيًا في الولاية. تشغل سمول حاليًا منصب مديرة برنامج الصحة والعافية في مركز برايد في فيرمونت وهي معروفة أيضًا بشخصيتها في السحب ، نيكي شامبين. وايضا بعد فوزها في حي 1ST ميسوري، ان بوش تصبح أول امرأة سوداء لتمثيل الولايه في الكونغرس. كانت بوش ، وهي أم عزباء ، وممرضة سابقة ، وناشطة Black Lives Matter ، زعيمة في احتجاجات فيرجسون. كانت هذه المرة الثانية لها في الترشح للمقعد.









وأيضا تم انتخاب راينر-جولسبي لعضوية مجلس ولاية فلوريدا وستصبح أول امرأة سوداء من مجتمع الميم (المتحولين جنسيا) علنًا في الهيئة التشريعية للولاية. وهي أيضًا المؤسس والمحامي الرئيسي لقانون الحرية المدنية ومساعد محام عام سابق. وايضا كيم جاكسون بعد فوزها في الانتخابات ، ستصبح جاكسون أول عضو علني من LGBTQ + في مجلس شيوخ ولاية جورجيا. وفقًا لـ The Advocate ، فإن جاكسون هي كاهنة أسقفية ومدافعة عن العدالة الاجتماعية تعيش في مزرعة مع شريكها. وهناك تارا سيمونز وهى اول أول شخص أدين سابقًا بجناية يتم انتخابه في المجلس التشريعي لولاية واشنطن. سيمونز محامٍ شارك في تأسيس مشروع البقاء على قيد الحياة المدني ، الذي يقدم خدمات قانونية للمحبوسين سابقًا. وهناك ايضا مارلين ستريكلاند التى فازت بسباقها في الدائرة العاشرة للكونغرس في واشنطن ، لتصبح أول امرأة كورية أمريكية تنتخب للكونغرس. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، ستكون أيضًا أول امرأة سوداء تمثل الولاية على المستوى الفيدرالي. خدم ستريكلاند أيضًا في مجلس مدينة تاكوما وعمدة مدينة تاكوما بواشنطن. وهناك دانييلا ليفين كافا ستصبح مفوضة المقاطعة ليفين كافا رسميًا أول امرأة تشغل منصب عمدة مقاطعة ميامي ديد بعد فوزها في انتخابات فلوريدا 2020 . قامت ليفين كافا بحملته باعتبارها تقدميًه ؛ إنها أول ديمقراطية تفوز بسباق رئاسة بلدية المقاطعة منذ عام 2000.









فازت ويلسون-أنطون ، وهي مساعدة تشريعية سابقة ، بسباق مجلس النواب بولاية ديلاوير ، لتصبح أول مسلمة تُنتخب في المجلس التشريعي للولاية. أخبرت HuffPost عن فوزها: "آمل أن نتمكن من التوقف عند كل شيء أولًا وأن يكون لدينا حكومة متنوعة حقًا على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد". وتعتبر نداء علام أول امرأة مسلمة يتم انتخابها في مفوضية المقاطعة في دورهام بولاية نورث كارولينا. في عام 2016 ، عملت في حملة بيرني ساندرز الرئاسية ، وفي عام 2018 ، تم تعيينها في مجلس عمدة دور هام للمرأة .

لم يكن سلوك ترامب فقط وهو الذى استفز النساء . تشير العديد من النساء أيضًا إلى الطريقة التي قلب بها فيروس كورونا حياتهم رأسًا على عقب كعامل محفز لدعم جو بايدن. اشارت استطلاعات الرأي إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية قد تؤدي إلى أكبر فجوة بين الجنسين شهدتها البلاد منذ فوز المرأة بحق التصويت قبل 100 عام. تفوقت النساء بأكثر من 20 نقطة مئوية في بعض استطلاعات الرأي قبل الانتخابات 2020، ارتفاعًا عن عام 2016 عندما فازت هيلاري كلينتون بالنساء بفارق 15 نقطة ، في حين أن الرجال يتمسكون إلى حد كبير بالرئيس دونالد ترامب. بعض الرجال، بما في ذلك بعض اسود و ابيض الرجال، وحتى دعم ترامب بمعدل أعلى قليلا مما كانت عليه في عام 2016. يمكن أن يضع ذلك الفجوة بين الجنسين ، الفرق بين النسبة المئوية للرجال والنساء الذين يصوتون للمرشح الفائز ، بالقرب من 30 نقطة. كانت حوالي 20 نقطة في الانتخابات الأخيرة.









على الرغم من أن النساء كمجموعة صوتن للديمقراطيين لعقود ، إلا أن هذا يرجع في الغالب إلى الدعم من النساء السود وغير البيض. كانت آخر مرة دعمت فيها النساء البيض لمنصب ديمقراطي لمنصب الرئيس عام 1996 عندما أعيد انتخاب بيل كلينتون. لكن الدراسات الاستقصائية قبل انتخابات 2020 أظهرت أن النساء البيض، وخاصة الحاصلات على شهادات جامعية ، يزعجن ترامب . هناك مجموعة متنوعة من الأسباب وراء ابتعاد النساء عن ترامب منذ عام 2016: سلوكه المتحيز جنسيًا ، وأسلوبه المتشدد ، وسياساته مثل فصل الأطفال التي أغضبت العديد من النساء. لكن يبدو أن وباء فيروس كورونا وآثاره ، الذي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء من جميع الخلفيات والأعراق الاقتصادية مقارنة بنظرائهن من الرجال ، يدفع البعض بعيدًا عنه . وصلت بطالة النساء هذا العام إلى رقمين للمرة الأولى منذ عام 1948 (عندما بدأ مكتب إحصاءات العمل في تتبع بطالة النساء). أزمة البطالة هذه تضر بالنساء ذوات البشرة الملونة أكثر من غيرهن . ويرجع جزء من هذا إلى عمليات التسريح المكثف للعمال في الصناعات التي تهيمن عليها النساء ، مثل الضيافة والترفيه. لكن تظهر الأبحاث أيضًا أن النساء يُجبرن على الخروج من سوق العمل بسبب متطلبات رعاية الأطفال.









وجدت دراسة من McKinsey ومجموعة Lean In المناصرة أن واحدة من كل أربع نساء في وظائف الشركات كانت تفكر في تغيير مهنتها أو ترك القوى العاملة بسبب مسؤوليات رعاية الطفل التي كان عليها تحملها في أعقاب Covid-19 . في المحادثات مع النساء في ولاية بنسلفانيا ، وهي ولاية رئيسية في ساحة المعركة يمكن أن تحدد الفائز في السباق الرئاسي ، تحدث الكثيرون عن الضغط الشديد الذي شعروا أنه يتعين عليهم التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال ، وهو وضع اعتقدوا أنه كان من الممكن تجنبه من خلال قيادة أفضل. فمثلا قالت غابرييلا سنايدر ، وهي أم لثلاثة أطفال من مقاطعة تشيستر ، إحدى ضواحي فيلادلفيا حيث يأمل الديمقراطيون في زيادة هامش ربحهم ، إن طفليها الأكبر سنًا كانا يتعلمان شخصيًا ، لكن أصغرها كان في برنامج هجين وكان في المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع . بينما قالت سنايدر إنها شعرت بأنها محظوظة لأن أطفالها كانوا مستقلين إلى حد ما ، إلا أن عدم اليقين من Covid-19 وما إذا كانت المدارس ستغلق بالكامل مرة أخرى منعها من العودة إلى العمل كمعالج بعد حصولها على درجة الماجستير في نهاية عام 2019. وقال سنايدر ، الذي صوتت مبكرا لبايدن ، "أعتقد أنه لولا كوفيد والطريقة التي تعامل بها ترامب مع الأمر ، لكنا سننظر على الأرجح في أرقام استطلاعات مختلفة للغاية".









في مقاطعة باكس ، المقاطعة الرابعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية بنسلفانيا حيث تعد معدلات البطالة والوفيات للفرد المرتبطة بـ Covid-19 من أعلى المعدلات في البلاد ، قالت أديلا ، وهي أم عازبة تعمل في مطعم في نيو هوب ، إنها لا تستطيع تحمل نفقات ترك وظيفتها ولكنها أيضًا لا تستطيع تحمل تكاليف رعاية الأطفال. "أنا خائفة. لم أتركهم بمفردهم من قبل ، ولكن ماذا علي أن أفعل أيضًا؟" قالت. ابنتاها ، 14 و 6 سنوات ، تتعلمان عن بعد بضعة أيام في الأسبوع.









وقالت "أشعر بأنني والد سيئ. لكني لا أعرف ماذا أفعل. لا يمكنني ترك وظيفتي ، ولا بد لي من إعالة نفسي". "أدعو الله أن يفوز بايدن". خسر ترامب مقاطعة باكس بأقل من نقطة مئوية واحدة في عام 2016. قالت سوزان جيه كارول ، أستاذ العلوم السياسية ودراسات المرأة والجندر في جامعة روتجرز وباحثة كبيرة في مركز المرأة الأمريكية والسياسة ، إنها تعتقد أن الوباء "يلعب دورًا رئيسيًا" في دفع الفجوة بين الجنسين في هذه الانتخابات عام. وقالت كارول: "إنه دور اقتصادي بالإضافة إلى دور صحي. إنه يقع على عاتق النساء بشدة. يعمل معظمهن خارج المنزل ، والآن لديهن أطفال يحاولون ترتيب رعاية أطفال لهم". "الفيروس جعل النساء اللواتي كن يشعرن بالفعل بأن سلوك ترامب غير لائق يشعرن أكثر من ذلك". قالت كيم تشيس ، وهي أم لثلاثة أطفال في سن الدراسة الجامعية من مقاطعة مونتغومري ، وهي ضاحية أخرى من ضواحي فيلادلفيا ، إنها لم تعد تعمل وكان أطفالها أكبر سنًا ، ولم يخرج الفيروس حياتها عن مسارها بالطريقة نفسها التي أدركت أنها فعلت للكثيرين أشخاص أخرون.







