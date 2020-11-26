ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من شفط مياه الأمطار.. فيديو وصور

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:02 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم، جولاته بعدد من أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من الإنتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

 وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري  فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

وتشهد القاهرة سيولة مرورية ملحوظة  منذ الصباح بعد رفع تراكمات المياه.

الجدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، تواصل جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى حيث نجحت الأجهزة فى شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة كما تم عمل بعض التعديلات المرورية لتسيير حركة المرور.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس الأربعاء، عدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية. 

وأهاب اللواء خالد عبد العال بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها القاهرة. 

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة  على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع  لتسهيل حركة الموطنين مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

كما شدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .
محافظ القاهرة يتفقد أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من شفط مياه الأمطار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتفقد أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من شفط مياه الأمطار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتفقد أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من شفط مياه الأمطار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتفقد أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من شفط مياه الأمطار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتفقد أحياء وشوارع العاصمة للتأكد من شفط مياه الأمطار.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتشار شفاطات محافظة القاهرة للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار.. صور

الضحية الأولى.. أول صور من موقع مصرع طفلة صعقا بسبب الأمطار في القاهرة

محافظة القاهرة: لا تعليق للدراسة غدا حتى الآن بسبب موجة الأمطار

اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة

القاهرة تعبر أول اختبار للأمطار .. توزيع سريع لسيارات شفط المياه.. وطفلة تدفع حياتها ثمن الإهمال في مصر الجديدة

شاهد.. المحافظ ومدير أمن القاهرة يتابعان فرق الانقاذ أثناء شفط مياه الامطار من طريق النصر

ترشيحاتنا

مفاوضات بين الاتحاد الأفريقي وروسيا والصين على لقاحات كورونا

تدمر الصحة.. 7 أجزاء في الجسم ننظفها بشكل خاطئ

النظرة الأخيرة.. الشعب الأرجنتيني يودع جثمان مارادونا.. فيديو

بعد استقبال سيدة المطر.. ياسمين صبري في زيارة لمستشفى 57357 | شاهد

حالات تؤدي لوقف معاشك بالقانون الجديد.. تعرف عليها

بينها دول عربية.. قرار عاجل من إدارة ترامب ضد مسافري بعض الدول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"

تدمر الصحة.. 7 أجزاء في الجسم ننظفها بشكل خاطئ

فيراري تطرح الخارقة موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata .. صور