العشري: لا علاقة لنا باختفاء ميدو جابر.. وفرص الأهلي والزمالك متساوية في نهائي القرن

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش حقيقة طلبه التعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا كما تردد في الساعات الماضية.





وقال طارق العشري في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" إنه لم يطلب من الأساس التفاوض مع ميدو جابر ولم يفكر في ضمه لصفوف طلائع الجيش مشيرا إلى أن كل ما قيل في هذا السياق ليس له أي أساس من الصحة.





وتعجب العشري من الأنباء التي ربطت بين اختفاء اللاعب وانتقاله لطلائع الجيش، قائلا:" لم أطلب ضمه من الأساس" فكيف سيتعاقد الفريق معه بدون علمي.





وعن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا الذي يجمعهم غدا الجمعة علي ملعب استاد القاهرة قال العشري أن حظوظ الفريقين متساوية إلى حد كبير جدا.





وأوضح العشري أن بطل النسخة الحالية من دوري الأبطال هو الفريق الذي سيحافظ على تركيزه مع أقل نسبة من الأخطاء، وضبط النفس، إضافة إلى تنفيذ تعليمات المدير الفني مؤكدا أن المواجهة ستكون ممتعة فنيا.

وأضاف العشري أن هذه المباراة ستعكس صورة مصر أمام العالم وتمني أن يكون لاعبي الفريقين على قدر الحدث في الأخلاق والروح الرياضية وبعيدا عن التعصب، خاصة أن اللقاء سوف يحظى بمتابعة غير مسبوقة وهناك ترقب كبير لهذا اللقاء داخل وخارج مصر.





و سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.





وتحدث المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "صدى البلد" قائلا: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".

ودشن عدد من رود مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللاعب_ميدو_جابر_فين، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



وكشفت الأجهزة الأمنية، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن اختطاف لاعب كرة قدم بأحد أندية الدورى الممتاز من داخل أحد الفنادق.

بالفحص، تبين تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.

واستطرد المشرف العام على الكرة: "شخصان ادعيا أنهما مُعجبان يرغبان في التقاط صورة مع ميدو جابر.. وننتظر رد الجهات الرسمية حول اختفاء اللاعب".

واختتم معتز البطاوي حديثه قائلا: "أتمنَّى الوصول إلى أي معلومة من أجل الاطمئنان على ميدو جابر".



























