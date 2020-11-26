ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الإمارات عن اتفاقية السلام مع إسرائيل: هدفنا أمن دولتنا ومنطقتنا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:11 م
ئيس دولة الإمارات،
ئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أشاد رئيس دولة  الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بالاتفاق الإبراهيمي؛ مؤكدًا أنه رافد من روافد السلام.

ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، قال الشيخ خليفة، خلال كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي: "تعلمون أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءًا من الأمن والاستقرار الدوليين وكان علينا أن نكيف دائما سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار". 

وأضاف: "وفي هذا السياق جاء "الاتفاق الإبراهيمي" رافدًا من روافد السلام يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم". 

وفي سياق آخر، أطلقت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، صباح اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب. 

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الشركة الإماراتية أطلقت اليوم أولى رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وسيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في استقبالها.

وكانت فلاي دبي، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارًا من 26 نوفمبر 2020. وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن غوريون (TLV).

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين و بدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى. كما كان هناك عددًا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وجدير بالذكر انه تم توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في واشنطن في 15 سبتمبر الماضي،  تحت رعاية الولايات المتحدة، حيث يستجيب هذا القرار التاريخي للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي، للحفاظ على حل الدولتين من خلال وقف الضم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيجري اول زيارة له إلى الإمارات مطلع الأسبوع القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فضائية إسرائيلية: لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا

مجلس الوزراء الإماراتي يصادق على إعلان السلام مع إسرائيل

خطوة مهمة.. أول تعليق من الإمارات على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

مستعدون للمساعدة| ماذا قال نتنياهو بعد زيارته للبحرين؟ شاهد

أول رحلة جوية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

ترشيحاتنا

إزالة شجرة معمرة تثير حالة من الجدل بالسعودية.. فيديو

هل تجزئ الصلاة على النبي بأي لفظ؟ .. الإفتاء تجيب

عيار 18 يسجل 684 جنيهاً.. أسعار الذهب اليوم الخميس.. فيديو

فرج عامر يعلن اقتراب سموحة من عقد صفقة تبادلية مع ناد عريق

قصة قوم عذبهم الله بالمطر والريح

الأرصاد تكشف حقيقة الغيوم السوداء على القاهرة والإسكندرية

Advertisements

استعدادا لبدء مراسم الجنازة.. نقل جثمان مارادونا إلى القصر الرئاسي بـ الأرجنتين

شوبير يكشف سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا

غير جلده وقطع حواسه.. شاب يغير شكله لـ كائن فضائي

بعد مسحها بالأشعة السينية.. اكتشاف مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة

بينها القاهرة والجيزة.. أمطار غزيرة ورياح اليوم في 17 منطقة بالجمهورية

أبلغت عنه فانتقم منها.. القبض على بلطجي أحرق سيدة بمنزلها فى الإسكندرية

نيجيري يثير الجدل بعد ظهوره مع زوجاته الـ 6 الحوامل.. فيديو وصور

4 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ ونزع ملكية بـ 4 محافظات

قرارا جمهوري بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

بينها دول عربية.. قرار عاجل من إدارة ترامب ضد مسافري بعض الدول

في عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ علا غانم وعدد زيجاتها وتفاصيل تعرضها لـ حادث سير

العشري: لا علاقة لنا باختفاء ميدو جابر.. وفرص الأهلي والزمالك متساوية في نهائي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر 2022 bmw X5 هايبرد فيس ليفت الجديدة كليا "صور"

تدمر الصحة.. 7 أجزاء في الجسم ننظفها بشكل خاطئ

فيراري تطرح الخارقة موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata .. صور