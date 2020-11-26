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رياضة

كالديرون يثير ترقب في الإسماعيلي قبل أيام من غلق القيد.. صورة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:45 م
كالديرون
كالديرون
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نانسي القاضي
حالة من الترقب تسيطر على الشارع الإسمعلاوي بشكل مفاجيء، قبل الإعلان عن الصفقات الجديدة التي يبرمها مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الكروي الجديد والمقرر له مطلع ديسمبر المقبل.

وفي ظهور مفاجيء للكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق والذي نشر عبر صفحته الشخصية "إنستجرام" منشورا عن العودة إلى مصر، على الفور سادت حالة من التساؤلات حول إمكانية عودة كالديرون من جديد للإسماعيلي، ولم يعلن اللاعب عن وجهته القادمة حتى الأن.

وكان كالديرون، لاعب الشرطة العراقي السابق، دخل في اهتمام القادسية الكويتي خلال فترة الإنتقالات الجارية، للمرة الثانية عندما كان قريبا من الانضمام للملكي في 2018، قادما من الإسماعيلي، قبل أن تتعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

ولعب دييجو كالديرون، للإسماعيلي عام ٢٠١٨، فى موسمين  تألق خلالهما وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 18 هدفا ، ثم إنتقل للنادى الفيصلي السعودي.

ويسعى الإسماعيلي، لإبرام صفقات جديدة في مركز الظهير، وحراسة المرمى لتدعيم صفوف الفريق الإسمعلاوي.

من جانب أخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم الخميس ، وذلك عقب فوز الإسماعيلي على فريق طلائع الجيش بثنائية أول أمس الثلاثاء، إستعدادًا لإنطلاق بطولة الدوري العام.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أعلن أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020، وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب علي الأندية معرفة ذلك جيدا.

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