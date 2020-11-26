نهائي القرن.. أحمد حسن: غيابات كورونا في الزمالك مؤثرة بعكس الأهلي

يرى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن الغيابات المعلن عنها في نادي الزمالك بسبب فيروس كورونا، ستؤثر كثيرا على الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد غريمه الأهلي.









ويلعب قطبا الكرة المصرية غدا، الجمعة، في نهائي تاريخي يجمع بينهما لأول مرة قاريا، على ستاد القاهرة.









وأعلن الزمالك أمس، الأربعاء، تأكد إصابة الثلاثي محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة، ويوسف إبراهيم "أوباما" بفيروس كورونا.









وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر راديو مصر: "غياب الونش سيكون مؤثرا للغاية لأنه يعتبر حاليا المدافع الأفضل في مصر، كما أن الزمالك لا يملك بديلا لعبد الله جمعة، وذلك قد يسبب أزمة للفريق".









وأضاف: "غياب أوباما سيؤثر أيضا على شكل الزمالك، لأنه عنصر مميز تحت رأس الحربة، وكان الزمالك يحتاج خدماته".









وتابع: "على الناحية الأخرى إصابات كورونا في الأهلي غير مؤثرة، فصالح جمعة لا يشارك منذ فترة، ووليد سليمان ليس أساسيا، وكان من الممكن فقط أن يكون تبديلا فعالا استنادا لخبرته الكبيرة".









وأتم: "حمدي فتحي يستطيع تعويض أليو ديانج وقد شارك مع المنتخب ضد توجو وظهر بشكل جيد".









يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، غدا، الجمعة الموافق 27 نوفمبر.



ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب أفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.



ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة.



نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لا سيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما.



ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.



ويبحث الأهلي عن لقبه التاسع الغائب عنه منذ 7 سنوات، فيما يسعى الزمالك لاقتناص اللقب السادس، الغائب عنه منذ 18 عامًا.