ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص | فييرا: مباراة الأهلي تكتيكية.. وبنشرقي أفضل لاعب في الزمالك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:11 م
فييرا
فييرا
Advertisements
مجدي سلامة


أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن مباراة الأهلي ستكون تكتيكية من الدرجة الأولى مشيرًا إلى أن المغربي أشرف بن شرقي أفضل لاعب بالزمالك. 

وقال فييرا في تصريحات خاصة لصدى البلد : " كنت سعيد بتأهل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ".

وتابع : " أعلم أن البطولة غائبة عن الفريق منذ سنوات طويلة وأتمنى التوفيق للاعبين من أجل التتويج بالبطولة ".

وأضاف : " النهائيات تكون تكتيكية من الدرجة الأولى وأرى أن المدربين سيكون عليهم حملًا كبيرًا في اللقاء ".

وعن أفضل لاعب بنادي الزمالك أختتم : " أعتقد المغربي أشرف بن شرقي ".

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة القادم ،على إستاد القاهرة ، في التاسعة مساءًا ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا .

يذكر أن مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" أثبتت أمس، الأربعاء، إصابة صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج من الأهلي بفيروس كورونا، ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من الزمالك.

وستتقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الكاف، بسبب فيروس كورونا.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي 4 - 1، بينما صعد الأهلي بعد تغلبه على الوداد البيضاوي  4 - 1.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وباتت قائمة الأهلي تضم 19 لاعبًا فقط بينهم 3 حراس مرمي وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وجونيور اجايي وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو واليو بادجي ومروان محسن وسوف ينضم لهم خلال ساعات محمود عبدالمنعم كهربا. 

كانت تقارير صحفية مغربية أكدت أن المغربي رضوان جيد الأقرب لقيادة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي.

 وأدار رضوات جيد 3 مباريات سابقة للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز بهم الأحمر جميعا، بينما أدار لقاء وحيدًا للزمالك، كان أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الحالي، وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

3 حكام مرشحين لإدارة مباراة الأهلى والوداد بأبطال إفريقيا

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

2000 دعوة لحضور نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

جردل ميه بـ تلج وقع علينا.. تامر أمين يعلق على إصابة 6 لاعبين بكورونا من القطبين

ذوو الهمم يشجعون الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا ..فيديو

ترشيحاتنا

اعتداء وحشي.. كلاب تمزق فروة رأس وأذن طفل

رانيا يوسف تدعم الأهلي بالرقص بعلم النادي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

مستعدون لموجة الكورونا الثانية.. وزيرة الصحة تقدم 4 نصائح للمواطنين خلال الشتاء

الأرصاد تكشف حقيقة الغيوم السوداء على القاهرة والإسكندرية

شوبير يعلق على شائعة تزوير مسحة محمود علاء: لا يوجد مدرب مجنون يغامر بلاعب مصاب

اغتصبوها بعد جرعة الكيماوي.. قرار جديد من النيابة حول مريضة السرطان بالقليوبية

Advertisements

شوبير يكشف سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا

استعدادا لبدء مراسم الجنازة.. نقل جثمان مارادونا إلى القصر الرئاسي بـ الأرجنتين

تفاصيل محاضرة موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة الزمالك

هبد.. شوبير يسخر من احتجاج الزمالك علي تذاكر نهائي القرن

بعد تشريح جثته.. الكشف عن سبب وفاة مارادونا

كالديرون يثير ترقب في الإسماعيلي قبل أيام من غلق القيد.. صورة

خاص | جاريدو: شيء وحيد يفصل الأهلي عن التتويج باللقب الأفريقي

فرج عامر يعلن اقتراب سموحة من عقد صفقة تبادلية مع ناد عريق

العشري: لا علاقة لنا باختفاء ميدو جابر.. وفرص الأهلي والزمالك متساوية في نهائي القرن

أفريقيا بطولتي المفضلة.. أشرف بن شرقي يتحدى الأهلي قبل نهائي القرن

أخبار الرياضة| القصة الكاملة لاختفاء ميدو جابر.. الداخلية تؤكد: خرج من الفندق مع اثنين برغبته.. ورضوان جيد حكما لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

صحفي بـ سكاي سبورتس: أتوقع تتويج الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. شاهد | ياسمين صبري مع أطفال مستشفى 57357

رغم الانفصال.. دينا الشربيني تحتفظ بـ فيديوهات عمرو دياب بـ انستجرام

طريقة لإزالة الجير من الأسنان.. أفكار متنوعة أبرزها الملح وزيت الزيتون