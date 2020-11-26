خاص | فييرا: مباراة الأهلي تكتيكية.. وبنشرقي أفضل لاعب في الزمالك









أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن مباراة الأهلي ستكون تكتيكية من الدرجة الأولى مشيرًا إلى أن المغربي أشرف بن شرقي أفضل لاعب بالزمالك.





وقال فييرا في تصريحات خاصة لصدى البلد : " كنت سعيد بتأهل نادي الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ".





وتابع : " أعلم أن البطولة غائبة عن الفريق منذ سنوات طويلة وأتمنى التوفيق للاعبين من أجل التتويج بالبطولة ".





وأضاف : " النهائيات تكون تكتيكية من الدرجة الأولى وأرى أن المدربين سيكون عليهم حملًا كبيرًا في اللقاء ".





وعن أفضل لاعب بنادي الزمالك أختتم : " أعتقد المغربي أشرف بن شرقي ".





ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة القادم ،على إستاد القاهرة ، في التاسعة مساءًا ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا .





يذكر أن مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" أثبتت أمس، الأربعاء، إصابة صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج من الأهلي بفيروس كورونا، ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من الزمالك.

وستتقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الكاف، بسبب فيروس كورونا.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي 4 - 1، بينما صعد الأهلي بعد تغلبه على الوداد البيضاوي 4 - 1.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وباتت قائمة الأهلي تضم 19 لاعبًا فقط بينهم 3 حراس مرمي وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وجونيور اجايي وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو واليو بادجي ومروان محسن وسوف ينضم لهم خلال ساعات محمود عبدالمنعم كهربا.





كانت تقارير صحفية مغربية أكدت أن المغربي رضوان جيد الأقرب لقيادة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي.

وأدار رضوات جيد 3 مباريات سابقة للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز بهم الأحمر جميعا، بينما أدار لقاء وحيدًا للزمالك، كان أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الحالي، وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.



