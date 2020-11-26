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رياضة

قرار جديد من الكاف تجاه الفريق الخاسر فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:39 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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عمرو الحلواني
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" اقتصار مراسم التتويج الخاص بمباراة نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة على الفريق المتوج باللقب فقط لا غير داخل أرضية الملعب.

وجاء قرار الكاف باقتصار الاحتفال على الفريق المتوج باللقب داخل أرضية الملعب فقط كإجراء احترازى لتجنب الازدحام داخل أرضية الملعب بسبب تفشي فيروس كورونا .

واستقر الكاف على تسليم الميداليات الفضية الخاصة بالفريق الخاسر فى المباراة النهائية داخل غرفة خلع الملابس الخاص بالفريق داخل استاد القاهرة .

وفى هذا السياق ، كشف الإعلامي أحمد شوبير سر عدم إعلان الأهلي إصابة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

كانت مسحة الكاف أمس، الأربعاء، أثبتت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الأهلي بفيروس كورونا، وأوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش من الزمالك.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية:"  لاعبو الأهلي والزمالك يخضعون لمسحة كل 48 ساعة، للإطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

وتابع شوبير، مسحة الأهلي الأخيرة التي خضع لها اللاعبون قبل مسحة الكاف، أظهرت وجود شك في إصابة ديانج بفيروس كورونا، وبالفعل تم عزل اللاعب، والتكتم على الخبر، لحين التأكد من إصابته".

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد اكتساح الوداد بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب الرجاء البيضاوي.

 وستقام مباراة الأهلي والزمالك بدون حضور الجماهير، حسبماأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".
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