ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بعد وفاته بـ كورونا.. قصة الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:46 م
وفاة الصادق المهدي
وفاة الصادق المهدي
Advertisements
أمينة الدسوقى

رحل عن عالمنا اليوم الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد فى أوائل الشهر الجاري، حيث إن الحالة الصحية للمهدي شهدت تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة مضاعفات الفيروس.


ودع السودان الصادق المهدي عن عمر ناهز الـ 85 عاما حيث  ولد المهدي فى مدينة أم درمان فى ديسمبر من عام 1935 في مدينة أم درمان، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957.


اقرأ أيضا: 


فى عام 1961 تولي الصادق رئاسة الجبهة القومية المتحدة، وذلك بعد وفاة والده، وظل المهدي بعدها أن يتقلد العديد من المناصب القيادية فى الخرطوم حيث إنه تم تنصيبه رئيسا لوزراء السودان بين عامي 1966 و1967 ثم تم اختياره للمرة الثانية بين عامي 1986 و1989.

إلا أنه فى عام 2014 تعرض الصادق إلى  انتقادات عدة كما أنه خلال فترة حياته قصب مايقرب من 7 سنوات فى السجن  حيث تم اعتقاله وسجنه فى سنوات متفرقة فى  عام 1969 و1973 و1983 و1989.


ظل الصادق لمدة تقارب النصف قرن كإماما لكيان الأنصار الدعوي والذي يعد ضمن الجماعات الدينية فى الخرطوم، ليس ذلك وفقط بل كان المهدي عدة مؤلفات فى مجال السياسة والتاريخ من بينها "مستقبل الإسلام في السودان" و "الإسلام والنظام العالمي الجديد" و"السودان إلى أين".


يأتي ذلك في الذي أعلنت فيه الحكومة السودانيه الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام فى مرافق الدولة ومؤسساتها على وفاة الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق.


وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر": "أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م، كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها والسفارات السودانية، حدادًا على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السودان: إصابة الصادق المهدي بفيروس كورونا

السودان: سلبية نتيجة فحص "كورونا" لرئيس مجلس السيادة الانتقالي

مصر تسجل 365 إصابة جديدة بـ كورونا و12 حالة وفاة.. ووفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

حمدوك ناعياً الصادق المهدي: كان آخر رئيس وزراء منتخب في السودان

دقلو ينعي الصادق المهدي: انطفأ برحيله سراج الحكمة

السودان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة الصادق المهدي

ترشيحاتنا

على الهواء مباشرة.. الإعلامية منال سلامة تعتذر لابنها "علي"

بعد 20 عاما بالمحاكم.. مجلس الدولة يحظر البناء علي أرض بمدينة نصر

حين تنقطع الأرحام.. موتى على يد أقاربهم | حكايات مرعبة

تحذير جديد من الأرصاد.. موجة الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع القادم | تفاصيل

ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد: الأمطار ستستمر في شدتها اليوم وغدا على السواحل الشمالية

خاص | جاريدو: شيء وحيد يفصل الأهلي عن التتويج باللقب الأفريقي

Advertisements

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب

قرار جديد من الكاف تجاه الفريق الخاسر فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

أشعل النار عمدا في سيدة .. قرار من النائب العام بشأن بلطجي الإسكندرية

شوبير يكشف سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا

غير جلده وقطع حواسه.. شاب يغير شكله لـ كائن فضائي

ولع فيها بعد ما خلصت صلاة.. تفاصيل حرق ربة منزل على يد بلطجى فى الإسكندرية

تايم سبورت تنقل غدا مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت شعار لا للتعصب

أبلغت عنه فانتقم منها.. القبض على بلطجي أحرق سيدة بمنزلها فى الإسكندرية

استعدادا لبدء مراسم الجنازة.. نقل جثمان مارادونا إلى القصر الرئاسي بـ الأرجنتين

الحكومة ترد على شائعة بيع مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبي: سنبني فيها 4 آلاف شقة

بينها القاهرة والجيزة.. أمطار غزيرة ورياح اليوم في 17 منطقة بالجمهورية

أخبار الرياضة.. سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا.. شوبير يسخر من احتجاج الزمالك.. والكشف عن سبب وفاة مارادونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك بوصفات مختلفة

يحمي من السرطان.. دراسة تكشف أهم فوائد شاي الكركم

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب