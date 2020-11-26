بعد وفاته بـ كورونا.. قصة الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق

رحل عن عالمنا اليوم الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد فى أوائل الشهر الجاري، حيث إن الحالة الصحية للمهدي شهدت تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة مضاعفات الفيروس.





ودع السودان الصادق المهدي عن عمر ناهز الـ 85 عاما حيث ولد المهدي فى مدينة أم درمان فى ديسمبر من عام 1935 في مدينة أم درمان، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957.





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