اتحاد اليد يؤجل مباريات الموسم المعلق إلى ما بعد الانتهاء من مونديال مصر 2021

قرر اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، تأجيل المباريات المؤجلة من الموسم الماضي 2019 - 2020، لحين الانتهاء من بطولة العالم رقم 27 والتي من المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير المقبل.









وأرسل اتحاد اليد، خطابًا إلى أندية "الأهلي - الزمالك - طلائع الجيش - هليوبوليس" يؤكد فيه تأجيل المباراتين إلى ما بعد المونديال.









وكان من المقرر، أن تقام المباريات مساء السبت والأحد المقبلين حتى يتسنى الانتهاء من الموسم المنصرم والذي لم يتحدد بطله بعد.









الجدير بالذكر، أن الزمالك يتصدر الترتيب العام في مسابقة الدوري للموسم الماضي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.







