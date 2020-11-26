تلقي 150 جلدة .. انهيار شاب إندونيسي بعد عقابه على جريمة اغتصاب

انهار شاب إندونيسي أثناء تعرضه لعقوبة الجلد، والمقدرة بـ 150 ضربة، بسبب اغتصابه طفلًا في مقاطعة أتشيه الإندونيسية المحافظة جداً.





ووفقًا لما ورد في صحيفة " الديلي ميل" البريطانية توسل الرجل البالغ من العمر 19 عامًا بالتوقف عن عقابه، كما تهجم وصرخ إثر ضربه.





قام ضابط يخفي وجهه بجلد ظهر الشاب بعصا من الخيزران في بلدة إيدي، فيما أصر الجاني على وقف العقوبة، لتتم معالجته لفترة وجيزة من قبل الأطباء.





قبض على الرجل، في وقت سابق، من العام الحالي، بتهمة التحرش واغتصاب ضحية قاصر- لم يتم الكشف عن عمرها- وتم تصوير الرجل جالسًا على الأرض بعد أن انهار من الألم.









وقال إيفان نانجار علوي، المسؤول بمكتب المدعي العام في شرق أتشيه ، للصحفيين: "إن الحد الأقصى للعقوبة يُقصد به أن يكون رادعًا ".





يوم الخميس أيضا، جلد رجل يبلغ من العمر 40 عاما، و آخر 21 عاما 100 مرة لكل منهما لممارسة الجنس مع أناس دون السن القانونية.





انتقدت جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع الجلد العلني في آتشيه أمام مئات المتفرجين، لكن الحشود تضاءلت وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.



