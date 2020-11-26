الأوقاف تحذر من الاستدراج عبر الرسائل الخاصة على السوشيال ميديا

تواصل مديرية أوقاف بني سويف دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني اليوم الخميس ، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.





و تناولت الدورة محاضرتين : الأولى : حول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الشيخ مصطفي كمال رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية متحدثا عن الجانب الأخلاقي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني ، والثانية : حول تقنيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها أحمد عبد الله أخصائي الحاسب الآلي والمعلومات ، متناولا التعريف بأضرار الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا .





ونبّه على خطورة المواقع الوهمية والداعية للفتنة والمروّجة للشائعات، كما حذّر من الاستدراج عبر الرسائل الخاصة.



