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ديني

الأوقاف تحذر من الاستدراج عبر الرسائل الخاصة على السوشيال ميديا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:23 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمود ضاحي
 تواصل مديرية أوقاف بني سويف دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني اليوم الخميس  ، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

و تناولت الدورة محاضرتين : الأولى : حول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الشيخ مصطفي كمال رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية متحدثا عن الجانب الأخلاقي في التعامل مع الفضاء الإلكتروني ، والثانية : حول تقنيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها أحمد عبد الله أخصائي الحاسب الآلي والمعلومات ، متناولا التعريف بأضرار الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا .

ونبّه على خطورة المواقع الوهمية والداعية للفتنة والمروّجة للشائعات، كما حذّر من الاستدراج عبر الرسائل الخاصة.

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية ، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة ترجمة معاني وتفسير القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية ، التي قام بها الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الرحمن الأستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر.

وأكد وزير الاوقاف أن أعمال الترجمة والنشر التي تقوم بها الوزارة تأتي في إطار دور مصر الريادي في خدمة كتاب الله (عزّ وجلّ) وتفسيره وفهم معانيه ومقاصده، وفِي إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بحركة الترجمة اهتماما بالغا، خاصة فيما يتصل منها بخدمة كتاب الله (عزّ وجلّ) ونشر الفكر الرشيد المستنير.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه قام بكتابة المقدمة لهذه الترجمة جاء فيها : الحمد لله أهل الحمد أهل الثناء والمجد , القائل في كتابه العزيز : {الْحَمْدُ لله الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا}، والقائل سبحانه :{إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا }، والقائل (عز وجل) : { وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} ، والقائل (جل في عُلاه) : { فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ}، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .
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