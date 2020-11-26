ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر: لا يجوز للمصاب بكورونا مخالطة الأصحاء

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:48 م
الأزهر: لا يجوز للمصاب
الأزهر: لا يجوز للمصاب بكورونا مخالطة الأصحاء
Advertisements
محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من تأكدت إصابته بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابته، أو حتى الذي يُعاني من عرض من أعراضه أن يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس، وأن يلزم بيته وقت انتشار الوباء؛ إلا لضرورة.

واستشهد المركز في فتوى له، بقول سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» [أخرجه البخاري]، وقال ﷺ: «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ». [أخرجه البخاري، وأحمد واللفظ له]
كما يحرم عليه التساهل في تعاملاته الاضطرارية مع من يُساكنهم؛ بل يجب أن يراعي صحة كلّ مَن حوله وسلامتهم.

وأضاف، أن الصِّحة من أعظم النعم التي تستوجب شكر الله تبارك وتعالى ليلَ نهار؛ قال سُبحانه: {وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ}. [النحل: 78]

وتابع: نبَّه سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ إلى أن كثيرًا من الناس يغفلون عن هذه النعمة، فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» [أخرجه البخاري، منوها أن الصحة نعمة يجب المحافظة عليها بذكرها وعدم نسيانها، وشكرها وعدم كفرها، واستخدامها في طاعة الله عز وجل، وعدم تعريضها للزوال والهلاك.

وأكد أنه لا تخفي خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الصحة العامة، وسرعة انتشاره، وحجم الضَّرر المترتّب على استخفاف النّاس به، والتَّساهل في إجراءات الوقاية منه.

وقال إنه يجب على المسلم أن يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس قدر الاستطاعة، ويتأكد الأمر على من ظهر عليه عرض من أعراض الإصابة بالفيروس؛ فقد قال سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ». [أخرجه البخاري].

كما يحرم على المسلم مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تمامًا؛ لمَا في ذلك من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك، فضرر الفيروس لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم، ورسول الله ﷺ يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». [أخرجه الحاكم] 

ويقول: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ». [أخرجه الترمذي].

وأضاف، أن حفظ النَّفس مقصد من أعلى وأولى مقاصد الشرع الشريف؛ قال الحقُّ سبحانه في تعريض النفس لمواطن الهَلَكة: {..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:195]، وقال في إحيائها: {..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..} [المائدة:113].

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز للأب التفضيل بين أبنائه في العطية .. علي جمعة يجيب

حكم صيام المولد النبوي.. الأزهر يجيب

الأزهر: مخالفة الإرشادات الطِّبية لمواجهة كورونا حرام شرعا

دار الإفتاء: ترك صلاة الجمعة جائز لمن خاف الإصابة بـ كورونا

دار الإفتاء: يجوز للخائف من الإصابة بفيروس كورونا صلاة الجمعة ظهرا بالمنزل.. ومَنْ تأكَّدت إصابته بكورونا يحرم عليه حضور الجمعة في المسجد.. وتناشد الناس الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأزهر للفتوى: اتباع إجراءات الوقاية من كورونا واجب شرعي

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تدعم الأهلي بالرقص بعلم النادي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

هدية لمصر والعالم.. مصطفى بكري يوضح تفاصيل إنتاج لقاح مصري ضد كورونا.. فيديو

قالوا لـ صدى البلد.. رغدة: لا أريد إلا الستر والصحة.. وإلهام شاهين: هذه حكايتي مع حظر تجول

الجزائرى مصطفى غربال حكما لنهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

تايم سبورت تنقل غدا مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت شعار لا للتعصب

عقب أنباء الانفصال.. حقيقة "تلقيح" عمرو دياب على دينا الشربيني

Advertisements

بـ 5 جنيه .. طريقة تحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

سلك عاري قتلهم في الحمام .. تفاصيل جديدة في حادث مصرع عروسين بالقليوبية

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب

قرار جديد من الكاف تجاه الفريق الخاسر فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

محمد الباز يفجر قنبلة.. نعيش النصف ساعة الأخيرة من أسطورة عمرو دياب

تردد القناة المصرية المفتوحة الناقلة لـ نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

ميدو جابر ليس الأول| لاعبون اختفوا وأحدهم لم يعثر عليه حتى الآن

شطة يفجر مفاجأة: محمد عبد الشافي يمكنه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بشرط

أشعل النار عمدا في سيدة .. قرار من النائب العام بشأن بلطجي الإسكندرية

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على الإسكندرية وخفيفة في القاهرة الجمعة.. فيديو

الجزائرى مصطفى غربال حكما لنهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

ولع فيها بعد ما خلصت صلاة.. تفاصيل حرق ربة منزل على يد بلطجى فى الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة الدماغ أبرزها.. أسباب لن تصدقها تجعلك تتناول الموز يوميا

بجنيه واحد.. 3 وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب

سعر و مواصفات جيلي بينراي 2020 geely binary في السعودية .. صور