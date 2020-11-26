ورشة عمل حول الحوسبة السحابية بمركز التكنولوجيا بجامعة الأزهر

نَظَّمَ مركز التكنولوجيا عالية الجودة (المركز الهندي) ورشة عمل حول الحوسبة السحابية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، حاضر فيها أساتذة من مصر والهند، صرح بذلك الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، المشرف على مركز التكنولوجيا عالية الجودة بالجامعة.
وأوضح فرج أن ورشة العمل شهدت إقبالًا كبيرًا من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، وخاصة طلاب كلية الهندسة، في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية في ظل توجه الدولة برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى التحول الرقمي.
وأضاف فرج أن الجامعة تحرص على تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم بكل ما هو جديد وحديث، خاصة في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا، التي ضربت جميع دول العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تساعد في عمليات التحول الرقمي، والتعلم الإلكتروني.
وفي ختام ورشة العمل سُلِّمَت شهادات حضور على المشاركين، الذين أعربوا عن سعادتهم بما تعلموه خلال هذه الورشة، إضافة إلى المهارات التي اكتسبوها، وحاضر فى ورشة العمل أساتذة من مصر والهند.
ندوة توعوية بالإسكندرية
عقدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بالإسكندرية ندوة توعوية للطالبات تحت عنوان: "محو الأمية والتنمية المستدامة"، برعاية الدكتورة إيمان الشماع، عميدة الكلية، والدكتورة مؤمنة عون، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالبات.
ونظمت الندوة لجنة خدمة المجتمع بالكلية برئاسة الدكتور عبد الله أبو العيون، وبالتعاون مع مكتب رعاية الطالبات، وحاضرت بها نوال عيسى، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسكندرية، بحضور أعضاء لجنة خدمة المجتمع، وأعضاء مكتب رعاية الطالبات، وشهدت إقبالًا من الطالبات، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
لقاء مفتوح مع طالبات كلية البنات الأزهرية
نُظِّمَ لقاءٌ مفتوحٌ حول مشروع سفراء الأزهر مع طالبات كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، برعاية وحضور الدكتور أحمد سيد إبراهيم، عميد الكلية، وتنسيق الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة.
وافتتح اللقاء عميد الكلية؛ حيث قام بالترحيب بالحضور، وتحدث عن أهمية تأهيل العنصر البشري، وأهمية الالتحاق بمشروع سفراء الأزهر، أعقب ذلك كلمة الدكتور عبد الحميد الضوي، الأستاذ بالكلية وعميدها الأسبق، تحدث فيها عن أهمية التحلي بالأخلاق الإسلامية.
من جانبها، ألقت الدكتور أنوار عثمان محاضرةً عن أهمية التعليم والتدريب والعمل من خلال شبكة "الإنترنت"، وكذلك أهمية مراعاة ما ينشر على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بالإضافة إلى ضرورة تحري الدقة عند نقل أي خبر، والتأكد من صحة المصدر، وتخلل اللقاء كلمات للمشاركات من المتطوعات بمشروع سفراء الأزهر.
وفي نهاية اللقاء تم إهداء درع منظمة خريجي الأزهر لعميد الكلية؛ تقديرًا لجهوده المبذولة، ولحصول الكلية على أعلى نسبة مشاركة من الطالبات في هذا المشروع على مستوى كليات الوجه القبلي.