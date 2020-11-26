ورشة عمل حول الحوسبة السحابية بمركز التكنولوجيا بجامعة الأزهر

نَظَّمَ مركز التكنولوجيا عالية الجودة (المركز الهندي) ورشة عمل حول الحوسبة السحابية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، حاضر فيها أساتذة من مصر والهند، صرح بذلك الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، المشرف على مركز التكنولوجيا عالية الجودة بالجامعة.





وأوضح فرج أن ورشة العمل شهدت إقبالًا كبيرًا من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، وخاصة طلاب كلية الهندسة، في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية في ظل توجه الدولة برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى التحول الرقمي.





وأضاف فرج أن الجامعة تحرص على تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم بكل ما هو جديد وحديث، خاصة في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا، التي ضربت جميع دول العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تساعد في عمليات التحول الرقمي، والتعلم الإلكتروني.





وفي ختام ورشة العمل سُلِّمَت شهادات حضور على المشاركين، الذين أعربوا عن سعادتهم بما تعلموه خلال هذه الورشة، إضافة إلى المهارات التي اكتسبوها، و حاضر فى ورشة العمل أساتذة من مصر والهند.



