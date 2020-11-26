قصيرة وطويلة المدى ..أعراض مرتبطة بعدوى فيروس كورونا

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى ارتبطت العديد من الأعراض بأمراض الجهاز التنفسي ، حيث يعد السعال والحمى وضيق التنفس من أكثر العلامات شيوعًا لعدوى Covid-19.





إليك جميع الأعراض المرتبطة بعدوى فيروس كورونا ، التي أبلغ عنها المرضى ، والأعراض الجديدة التي أضافها مركز السيطرة على الأمراض وأعراض معينة لـ Covid-19 يمكن أن تصيب في أي وقت وفقا لموقع بولد سكاى الهندى







أعراض قصيرة الأجل ل COVID-19







ضربات القلب السريعة تسمى أيضًا خفقان القلب





مضاعفات طويلة المدى لفيروس كورونا

فيما يلي المضاعفات طويلة المدى التي تكون شديدة في طبيعتها. ومع ذلك أصيب بها عدد قليل مقارنة بالأعراض قصيرة المدى فهى من أنواع الأعراض التي تدوم طويلًا وهى:







إسهال



خفقان القلب

الم المفاصل



سعال



ألم الصدر المستمر



دوخة



مشاكل في الذاكرة

القلق



مشاكل النوم



صداع حاد



عدم القدرة على النشاط أو ممارسة الرياضة



صعوبة في التركيز



صعوبة في التنفس



(أعراض شديدة الخطورة)



آلام في العضلات والجسم



التعب







