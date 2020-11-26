مصادر: كهربا يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك.. ومفاجأة هاني في مران الأهلي





وقالت المصادر إن كهربا شارك في المران وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وأضافت المصادر أن محمد هاني الظهير الأيمن تعرض لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.





وأوضحت المصادر أن الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني سوف يدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني، وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.





وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.





تلقي النادي الأهلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏





ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏ وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير ‏الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد ‏أسامة، ‏الإداريين.‏





وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏ وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة.

كشفت مصادر خاصة أن محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي شارك في المران الأحمر أمس واليوم وأعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.