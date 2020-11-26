كيف كانت أخلاق النبي مع الأهل والمسلمين؟ يجب علينا الاقتداء بها

ظهرت السيدة الاولى، انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة في لقاء تليفزيوني، على فضائية "دي إم سي" وتحدثت عن نشأتهما وكيفية تربية أولادهما وأنهما التزما بأخلاق النبي الكريم في التنشئة الأسرية، داعية للتأدب بأخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- ويرصد صدى البلد في هذا التقرير، جوانب من أخلاق النبي التي لا تحصى.





كيف كانت أخلاق النبي

(إنما بُعثت لِأُتمِّم صالح الأخلاق ) كانت هي الرسالة كبرى للنبي الكريم بعد توحيد الله عزوجل والدعوة إلى الإسلام، حتى ان الله شهد لنبيه الكريم بحسن الخلق في قوله تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)





أخلاق النبي

سيدنا محمد صلى أكمل خلق الله خلقًا وأكملهم برًا وأجملهم معروفًا، وأكمل الخلق معرفة بالله وعمارة بالأرض وإكرمًا للإنسان، أرسل العالمين حلمًا وعلمًا فهو بحر لم تعييه الأعباء معجز القول والفعال وكريم الخلق مقسط معطاء، سيد ضحكه التبسم ، كله عزم ووقار وعصمة وحياء صلوات الله عليه وسلامه عليه.





كما كان أجود الناس صدرًا و أصدق الناس بهجة وكان ألين الناس وأجود الناس خلقا من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول واصفه وناعته لم أر قبله ولابعده مثله.





أخلاق النبي مع الأطفال

يروى الترمذي في كتاب الشمائل من حديث سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكان سيدنا الحسن رضوان الله عليه قد تشرف بأن تربى في حجر النبوة إلا أنه يقول ذهبت لخالي هند بن أبي هالة وكان رجًلا وصافًا - له ذاكرة ترصد ولا تنسى- فسألته عن حلية رسول لعله أن يذكر لي من جميل أخلاقه ما أتعلق به منوها أنه إذا كان هذا شأن الحسن وقد تربى في حجره الشريف صلوات الله عليه ومع هذا فإنه صاحب تفتيش دائم على المزيد من أخلاقه المشرفة صلى الله عليه وسلم".





عفو النبي

لايجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفوا ويصفح رحيمًا بالمؤمنين، يبكي للبهيمة المثقلة ويبكي لليتيم في حجر الأرملة لو مر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش أبعثه مبشرا ونذيرا فأسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم فأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمغفرة والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته.





أخلاق النبي مع أسرته

سيدنا النبي كان خلقه القرآن، كأنه قرانا يمشي على الأرض، وفي بيته صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله.





وسأل رجل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا، قالت: نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته.





والسيدة عائشة تحدثت عن أخلاق النبي، فقالت رضي الله عنها كان رسول الله رجلا من الرجال ، كان بسامًا ضحاكًا وكان يجبر بخاطر أمهات المؤمنين وكان في خدمة آل بيته وكان بساما ضحاكا، لايرى إلا مبتسما وكأنه القمر.





كلام النبي

النبى محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كان لا يتكلم بخاطره أو بهوى نفسه فى الأمور الدينية، وأن الله عزوجل وصف خلق النبى فى القرآن بقوله: «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ».





الصبر على الأذى

من روائع أخلاق النبي ﷺ أنه كان يصبر على الأذى فيما يتعلق بحق نفسه، حتى بعدما اشتد عليه الأذى من قومه، كان يدعو لهم بالهداية.





وروي أن رسول الله ﷺ جاءه ملك الجبال يقول له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين! فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا". والأخشبان: جبلا مكة أبو قبيس وقعيقعان.





أخلاقه مع الخدم

ومع هذه الشجاعة العظيمة كان لطيفا رحيمًا فلم يكن فاحشًا ولا متفحشا ولا صخابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.

عن أنس رضي الله عنه قال" خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، والله ما قال أف قط، ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا" - رواه الشيخان وأبو داود و الترمذي.





عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله.

وفي رواية ما ضرب رسول الله شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يجاهد في سبيل الله - رواه مالك والشيخان وأبو داود.