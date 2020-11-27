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رياضة

قمة القرن .. الأهلي وجها لوجه أمام الزمالك اليوم في نهائي إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:10 ص
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلواني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.  

واستقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني، وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.  

وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.  

وفى المقابل ، شهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة الغد للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.  

وأعلن الاتحاد الإفريقي إسناد المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك إلى الحكم الجزائرى مصطفى غربال ومن المقرر أن يكون المغربي رضوان جيد حكم الفيديو والزامبي سيكازوى حكما رابعا .



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