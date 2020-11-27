شاهد.. استمرار أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار بمدن ومراكز الشرقية

قام رؤساء مجلس ومدن المراكز التي شهدت أمطار في محافظة الشرقية ومن بينهم مركز ومدينة الحسينية وفاقوس وأبو كبير بمتابعة اعمال استكمال شفط مياه الامطار ، وذلك لتسهيل عملية المرور للمواطنين والحفاظ علي المظهر الجمالي .





واستمرت مجهودات رؤساء المركز حتى الساعات المتأخرة من الليل، وذلك لاستكمال تكثيف العمل علي شفط وتصريف مياه الامطار من أماكن التجمعات بشوارع ومنها.





وجاري استكمال عمليات شفط المياه المتراكمة بشوارع المدينة والمركز .





كانت شهدت مناطق متفرقة بعدد من المدن و المراكز بمحافظة الشرقية هطول أمطار متوسطة.





جاء ذلك بعد توجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة متابعة شفط مياه الأمطار في المراكز والمدن بسبب سوء الأحوال الجوية، بضرورة النزول الي الشوارع الرئيسية والفرعية وشفط مياه الأمطار من الشوارع أولًا بأول.





كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة شفط المياه بالمركز والوحدات المحلية التابعة، ومازالت سيارات وجرارات شفط مياه الأمطار تقوم بعملها علي اكمل وجه حتي تظهر المدن والمراكز بالشكل الحضاري.





وكانت كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة على بعض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن المتوقع استمرار الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وستكون أمطارًا غزيرة ورعدية على فترات.





وأضافت إيمان شاكر، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظات شمال الوجه البحري من المتوقع أن تشهد أمطارًا، وبالفعل بعض المحافظات تشهد أمطارًا مثل دمياط والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ومن المتوقع أن تستمر.





وأوضحت أن منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا أدى إلى تكون حالة من عدم الاستقرار، وتكون السحب الكثيفة والرعدية، ومستمر حتى غد الجمعة.





وفى سياقا اخر ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.