نصائح هامة لقيادة آمنة بخزان وقود شبه فارغ

يواجه بعض قائدي السيارات أحيان مواقف مزعجة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال السفر ، ومن اكثر هذه المواقف هو اقتراب نفاذ الوقود في السيارة مع عدم وجود محطات وقد قريبة .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تخطي هذه المشكلة .
- حاول الابتعاد بقدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي يكون بها مرتفعات ، حتي لايبذل المحرك جهد مضعف لتحريك السيارة.
-إذا وجدت أن سرعة السيارة مستقرة ، حاول ان تضع الفتيس على وضع الحياد .
- لاتقوم بالضغط على دواسة البنزين بقوة ، حيث أن هذا الفعل يسبب زيادة ضخ البنزين للمحرك .
-احذر من الضغط على دواسة الفرامل بشكل متكرر دون أن تواجه مواقف خطرة ، وذلك كي لاتضطر إلى الضغط على البنزين .
-حاول أن تقود سيارتك على السرعات المتوسطة ، حيث أن القيادة على السرعات العالية تزيد من استهلاك الوقود في السيارة .
-قم بغلق مكيف السيارة ، حيث أن المكيف احد الأسباب الرئيسية ، لانها تزيد من استهلاك الوقود .
-حاول فتح النوافذ كي لا يتسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة مع زيادة الجهد على المحرك .
-حاول أن تقود السيارة بالسيارة جهة اليمين، كي تتوقف جانبًا إذا لم تستطع الوصول إلى أقرب محطة للتزود بالبنزين.
ذلك يجب عليك قبل تشغيل التكييف ان تقوم بتهوية السيارة جيدا قبل الانطلاق و بفتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق، وذلك حتى لا يستغرق المكيف وقت طويل في تبريد السيارة، ومن ثم يزيد استهلاك الوقود .
ويجب ايضا عدم تشغيل التكييف أثناء القيادة في المسافات القصيرة التي تقل عن 5 كم، واستبداله بفتح النوافذ أثناء السير، لأن المكيف لن يستطيع تبريد السيارة بصورة كاملة في هذه المسافة القصيرة، وسوف يسبب استهلاك كبير في الوقود دون استفادة فعلية مما يهدر الوقود و الطاقة دون فائدة .
ولضمان اقل استهلاك للوقود يجب عليك عدم ضبط تكييف الهواء على درجات حرارة منخفضة جدًا لصعوبة الوصول إلى هذه الدرجة، مما يسبب سحب كمية مضاعفة من الوقود، كما قد تؤدي البرودة الشديدة إلى مشاكل صحية منها الصداع ونزلات البرد و امراض القفص الصدري .
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تخطي هذه المشكلة .
- حاول الابتعاد بقدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي يكون بها مرتفعات ، حتي لايبذل المحرك جهد مضعف لتحريك السيارة.
-إذا وجدت أن سرعة السيارة مستقرة ، حاول ان تضع الفتيس على وضع الحياد .
- لاتقوم بالضغط على دواسة البنزين بقوة ، حيث أن هذا الفعل يسبب زيادة ضخ البنزين للمحرك .
-احذر من الضغط على دواسة الفرامل بشكل متكرر دون أن تواجه مواقف خطرة ، وذلك كي لاتضطر إلى الضغط على البنزين .
-حاول أن تقود سيارتك على السرعات المتوسطة ، حيث أن القيادة على السرعات العالية تزيد من استهلاك الوقود في السيارة .
-قم بغلق مكيف السيارة ، حيث أن المكيف احد الأسباب الرئيسية ، لانها تزيد من استهلاك الوقود .
-حاول فتح النوافذ كي لا يتسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة مع زيادة الجهد على المحرك .
-حاول أن تقود السيارة بالسيارة جهة اليمين، كي تتوقف جانبًا إذا لم تستطع الوصول إلى أقرب محطة للتزود بالبنزين.
ذلك يجب عليك قبل تشغيل التكييف ان تقوم بتهوية السيارة جيدا قبل الانطلاق و بفتح الأبواب والنوافذ لعدة دقائق، وذلك حتى لا يستغرق المكيف وقت طويل في تبريد السيارة، ومن ثم يزيد استهلاك الوقود .
ويجب ايضا عدم تشغيل التكييف أثناء القيادة في المسافات القصيرة التي تقل عن 5 كم، واستبداله بفتح النوافذ أثناء السير، لأن المكيف لن يستطيع تبريد السيارة بصورة كاملة في هذه المسافة القصيرة، وسوف يسبب استهلاك كبير في الوقود دون استفادة فعلية مما يهدر الوقود و الطاقة دون فائدة .
ولضمان اقل استهلاك للوقود يجب عليك عدم ضبط تكييف الهواء على درجات حرارة منخفضة جدًا لصعوبة الوصول إلى هذه الدرجة، مما يسبب سحب كمية مضاعفة من الوقود، كما قد تؤدي البرودة الشديدة إلى مشاكل صحية منها الصداع ونزلات البرد و امراض القفص الصدري .