نهائي القرن.. موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة





موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقناة الناقلة:





وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات أن تايم سبوت الأرضي، وبي إن سبورت 1 و 7.





الأهلي ضد الزمالك:





ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.





وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.





في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.





وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.





ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا.





وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد الشناوي.





خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجاي - مروان محسن.





تشكيل الزمالك المتوقع:





حراسة المرمى:محمد أبو جبل





خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغنى - إسلام جابر





خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد زيزو - شيكابالا.





الهجوم: شيكابالا - بن شرقي - مصطفى محمد

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية قمة من العيار الثقيل، بين الأهلي والزمالك، اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا " نهائي القرن.