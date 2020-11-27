وزير الشباب: التعاون مع يونيسف في وضع استراتيجية برامج التنمية الرياضية

احتفلت وزارة الشباب والرياضة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، باليوم العالمي للطفل، ومرور واحد وثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.





حضر الاحتفال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة العديد من الشخصيات الرياضية.





وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج منها برنامج رياضة من اجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق علي التعاون مع منظمة يونسيف في وضع استراتيجيه برامج التنمية الرياضية.





فيما قال جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر: "بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، نلتقي معًا لكي نجدد التزامنا بالعمل من أجل النهوض بحقوق الأطفال وحمايتها، وأنه أمر بالغ الأهمية لليونيسف أن تدعم حق الأطفال والشباب في الحياة والبقاء والنمو، وأن تعمل على تمكينهم، وتشجيع مشاركتهم".





وقام وزير الشباب والرياضة، وممثل اليونيسف في مصر بمشاركة الحديث مع الأطفال المشاركين بالاحتفالية والاستماع إليهم ، وإرسال رسالة واضحة أن الوصول إلى الرياضة بجميع أشكالها هو حقٌ لكل طفل.





كما شهد الاحتفال مشاركة الأطفال في الأنشطة المختلفة والألعاب الترفيهية والرياضية، بتواجد مجموعة الأطفال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وعدد من الأطفال أبناء الأسر الوافدة إلى مصر.





وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أكد أن مباراة نهائي دورى أبطال إفريقيا بين فريقى الأهلى والزمالك اليوم، بإستاد القاهرة ، سوف تقام بدون حضور جماهيرى قائلا :" بشكل نهائي لا يوجد جماهير في مباراة الأهلى و الزمالك غدا.





وأضاف صبحى أن مباراة نهائي دورى الأبطال سوف يتم نقلها على قناة أون تايم سبورت الأرضية ، قائلا " الماتش هيتذاع على التليفزيون الأرضى لضمان متابعته من أكبر قدر من الجماهير ، و تعويضهم عن عدم الحضور".





جاءت تصريحات الوزير على هامش المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة لتوجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، من أمام برج القاهرة ، حيث يُضاء البرج الذى يعد أشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولًا لا للتعصب" كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامنًا مع مباراة فريقى الأهلى والزمالك فى ختام بطولة دورى أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.



