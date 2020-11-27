من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 16 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الجمعة، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بمركزي إتياي البارود وبدر.





وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا بمركز إيتاي البارود عبارة عن (إنتاج خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن الأسعار ومواعيد العمل وأوزان الرغيف الجديدة - عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش).





كما تم تحرير 12 محضرا بمركز ومدينة بدر وضبط (84 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد المحلات - أحد تجار التموين قام بتجميع 540 كجم سكر تمويني بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء - 380 قرص غلة محذور تداولها بأحد المحلات - 7 تجار تموين قاموا بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية).





وكانت مديرية التموين بالبحيرة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة.





وأسفرت الحملة عن ضبط 105بطاقات تموينية مجمعة بأحد المخابز بقريه البريجات، وتحرير 6مخالفات إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن يتراوح مابين 18جرام حتي 8 جرامات، كما تم ضبط 4 مخالفات انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، تحرير محضر مخالفه عدم اعلان لاحد المخابز.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الجمعة، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور.





وأسفرت الحملة عن ضبط 42 مخبزا أثناء إنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جم بالرغيف الواحد، كما تم تحرير 3 محاضر مخالفة لمخابز مدعمة بحوزته 34 شيكارة دقيق مدعم قبل البيع في الأسواق السوداء.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وكانت مديرية التموين بالبحيرة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إتياي البارود.





أسفرت الحملة عن ضبط أحد مطاعم البيتزا أثناء استخدام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على كمية قدرها 15كيلو جرام من اللحوم، وضبط أحد محلات بيع السلع الغذائية يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وتم ضبط كمية قدرها 84عبوة.





كما تم ضبط أحد محلات البويات والحدايد يقوم بعرض وبيع بويات منتهية الصلاحية وتم ضبط كميه قدرها 15عبوة، وضبط محل ملابس وأحذية أثناء عرض وبيع ملابس وأحذية مجهولة المصدر وتم ضبط كميه قدرها 12قطعة ملابس وأحذية، كما تم ضبط 4 محلات مختلفة الأنشطة لا تقوم بالاعلان عن الأسعار.





وجار تحرير المحاضر اللازمة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور، مركز المحمودية، مركز بدر، مركز كوم حمادة، مركز وادي النطرون، أبوحمص.





وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضر واعدام 486صفيحة أجبان منتهية الصلاحية، كما تم تحرير ٩ محاضر لمحلات بقاله ومحلات مبيدات وأسمده زراعيه و مخبز سياحي بدون ترخيص و عدم إعلان تسعيرة وللغش التجاري.





كما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محلات بويات و جزارة و معرض بيطرى لعدم الاعلان عن اسعار الادوية المعروضة، وتحرير ١٢ محضر لانتاجهم خبز ناقص الوزن، 5 محاضر بالمرور علي المخابز البلدية بمركز ومدينة أبوحمص لانتاجهم خبز ناقص الوزن والتصرف فى 7 شكائر دقيق.

وأسفرت الحملة أيضا عن إعدام 486 صفيحة أجبان منتهية الصلاحيه، وتحرير ٦محاضر ضد مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن، وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل كما تم ضبط ميزان حساس غير صالح بأحد المخابز.

يذكر أيضا أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلديه المدعمه والأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز شبراخيت، لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرر 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم اعلان مواعيد التشغيل.

كما تم ضبط كميه ارز ابيض باحد فروع شركات الجمله غير صالحه للاستهلاك الادمى لوجود سوس وحشرات بها وتم التحفظ على 3380 كجم وبعد العرض على النيابه قرر اعدامها وتم تنفيذ قرار النيابة.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرر 5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار لمحل تجاريه وسوبر ماركت شهير بمركز شبراخيت.

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