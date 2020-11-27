مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد دعم ليفاندوفسكي في نهائي أبطال أفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصطفى_محمد يعد تداول فيديو لنجم فريق بايرن ميونخ ليفاندوفسكي، وهو يدعم مصطفى محمد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ليفاندوفسكي يدعم مصطفي محمد في النهائي بولندا كلها زملكاويه يا جدعان" و "‏ليفاندوفسكي بقي وصل لمصطفي محمد ازاي وبيدعمه وكده احنا وصلنا اوي كده ولا الجدع ده امه من ميت عقبه ولا ايه الموضوع؟".









وقال أخرون "‏طب انا بشجع فرقه فيها مصطفى محمد اللى القائد ' ليفاندوفسكي ' بيدعمُه ، انت اى الاخبار !" و" ‏الفرعون العاشق جاهز للأحتفال ‎#مصطفى_محمد ".





يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .





وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الكاف" أرقاما مميزة حيث أن الفريق الأحمر لم يخسر أي مباراة طيلة المباريات الـ9 الأخيرة له في بطولة دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 3.





فيما يمتلك الفريق سلسلة من الانتصارات المميزة على ملعبه في تلك البطولة، إذ فاز الأهلي في 18 مباراة ماضية له، دون خسارة أو تعادل.





كما لدى الأهلي رقمًا مميزًا أمام منافسه في نهائي القرن، إذ تجنب الفريق أي خسارة أمام منافسه الزمالك في بطولة دوري الأبطال خلال 8 مباريات ماضية جمعت بين الفريق، وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 3.





وعلى الجانب التهديفي، فإن لاعبو النادي الأهلي، كانت لهم مساهمات تهديفية خلال 24 مباراة، من بين آخر 25 مباراة لعبها الفريق على ملعبه في دوري الأبطال.





ومن حيث الصلابة الدفاعية، فلم تتلقى شباك الأهلي سوى في 4 مباريات، من بين آخر 18 مباراة لعبها الفريق في ملعبه بتلك البطولة.





ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.





وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .





وشهد مران الأهلي الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه.









ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائي محمود حمدي الونش ويوسف أوباما.



