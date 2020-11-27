114 ألفا و714 إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء بـ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح بلغ 114 ألف و714 طلبا،وذلك بعد أن تقدم أمس الخميس 297 مواطنا بطلبات تصالح في مخالفات البناء،منوها عن استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها أيام العطلات"،لتلقي طلبات المواطنين،خاصةبعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا لتنتهى في 30 نوفمبر الشهر الجاري .





ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون .

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من جانب اخر استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل – المركز القومي لبحوث المياه ، وفي حضور اللواء هشام شادي ، و شرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة،المهندس محمود سرحان ، والمهندس إسلام حسانين – المكتب الفني ، حيث تم استعراض مشروع إنشاء كورنيش على النيل من الناحية الشرقية التي تسعى المحافظة لتنفيذه ضمن الخطوات العملية لتحقيق نقلة نوعية في المجال التنموي والسياحي.





وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم إعداد المخطط العام والتصور النهائي للمشروع، موضحا أن مشروع إنشاء كورنيش من ناحية الشرق حلم لأبناء المحافظة، وأن هذه الخطوة هي الانطلاقة العملية لتحقيقه ، والذي يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التنموية للمحافظة ، وضمن إستراتيجية طموحة للتنمية السياحية المتكاملة،التي ترتكز على تحقيق الاستغلال والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في القطاع الترفيهي والسياحي،بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة،وأن تكون بني سويف ركيزة أساسية للدفع بالاقتصاد القومي.





تشمل أهم تفاصيل التصور والمخطط العام للكورنيش الجديد، الذي يتضمن إنشاء كورنيش على الجانب الشرقي من النيل بطول 2 كم في المسافة من كوبري بني سويف العلوي حتى دير العذراء مريم ، ويضم ممشى وفندق سياحي ومنطقة تجارية ومرسى سياحي ومول تجاري ،وذلك ضمن إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة لاستثمار الميزات النسبية والتنافسية المتوافرة بالمحافظة.





ولفت المحافظ إلى أن مشروع الكورنيش الشرقي يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة التي طافت ربوع مصر،حيث سيكون مشروع الكورنيش نقطة هامة من النقاط التي يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة.





وعقب الاجتماع اصطحب المحافظ مسؤولي معهد البحوث لزيارة المنطقة المزمع إقامة المشروع بها شرق النيل ، حيث تم تفقد كل المساحات المستهدفة ، والأهمية الإستراتيجية للمشروع من كافة النواحي .



