بدء تسليم ٧٨٣٢ جهاز تابلت لطلاب الخدمات والوافدين بالقليوبية

تسلمت إدارة المخازن بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ٧٨٣٢ جهاز تابلت والخاصة بطلاب الخدمات والوافدين وباقي طلاب الانتظام بالصف الأول الثانوي.









وقال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إنه تم تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على الطلاب خلال الاسبوع الجارى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه وجه بإنهاء كافة إجراءات التفعيل للأجهزة وتسليمها للطلاب مشيرا إلى أن كافة أجهزة المديرية تعمل على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم للدراسة.





من ناحية اخرى عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورائد عام اتحاد الطلاب بالقليوبية، وسماح محمد إبراهيم وكيل المديرية، ورائد عام اتحاد الطلاب للمرحلة الإعدادية اجتماعا بأعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتفعيل دور الاتحادات الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية ودعم الطلاب المبدعين والفائقين والنهوض بهم بما ينعكس على الوطن ويعلو بشأنه.





وقدم وكيل الوزارة، خلاله التهنئة للطلاب الفائزين بعضوية المكتب التنفيذي، كما أكد على أهمية دعم الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية من المبدعين والفائقين وعلى دور الاتحادات الطلابية فى دعم الأنشطة الطلابية والتربوية لما لها من دور فاعل في بناء الشخصية المصرية السوية وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.





وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، الطلاب من أعضاء المكتب التنفيذى بالقيام بدورهم فى رفع الوعى لدى الطلاب وتوعيتهم بمتطلبات المرحلة الحالية ونشرالأفكار البناءة التي تساعد على النهوض بالوطن والارتقاء به وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة المعبرة عن أفكار زملائهم.

وأشاد الدكتور السيد الفيومى بدور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ودور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ودعمهما المتواصل للعملية التعليمية وللطلاب الموهوبين والمتميزين وأفكارهما الهادفة دوما للنهوض بمصر.





وأكد وكيل الوزارة أهمية تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، كما أكد على أهمية رفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة.