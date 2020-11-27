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مرأة

ببنطال أصفر.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية أنيقة على إنستجرام

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:22 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
تألقت الإعلامية الأردنية علا الفارس في صورة جديدة قامت بمشاركتها مع متابعيها  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية انيقة ابرزت من رقة واناقة إطلالتها.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي جاكيت ثقيل باللون الأسود بأكمام طويلة وبأزرار من المنتصف، وقامت بإختيار بنطال واسع باللون الأصفر ، وعليه حذاء من شمواه باللون الأسود أيضا،  وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء ، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ واختارت وضع اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه، مع إبراز جمال عينيها بالآي لاينر، والماسكرا، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين و خواتم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني الرابع في الأردن بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت علا الفارس في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت علا الفارس بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وعام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

وفي 31 مايو لعام 2019، أعلنت المذيعة علا الفارس عن انضمامها لطاقم قناة الجزيرة لتقديم نشرات الأخبار، وبرنامج منوع بعنوان "مع أو ضد" على قناة بي إن دراما التابعة للشبكة كمذيعة أخبار في قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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