محافـظ المنوفية ووزيرة الثقافة يفتتحان سينما ومسرح السادات بتكلفة 45 مليون جنيه .. شاهد

افتتح اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سينما ومسرح مدينة السادات بتكلفة بلغت (45) مليون جنيه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد ووفق أحدث النظم الحديثة، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات والأستاذ أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وقام محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للسينما والمسرح وتم تفقد المبنى والمقام على مساحة إجمالية بلغت 6078م2 والمكون من طابقين الأول به قاعة العرض ومساحتها 800م2 تقريبًا وتضم 424 مقعد وخشبة مسرح مساحتها 200 متر لاستيعاب العروض المسرحية، ويشمل الطابق الثاني غرفة إسقاط الإضاءة والصوت والعرض السنيمائي ومكاتب إدارية وتم تجهيز المبنى بأحداث المعدات والأجهزة الفنية الحديثة والمطورة ، فضلًا عن وجود حدائق ومساحات خضراء كمتنفس حضارى لخدمة الزائرين على مساحة 4271م2، هذا وقد تم إمداد المبنى وتجهيزه بمنظومة الحماية المدنية وتضم أحدث أكواد الحريق ولوحات الإنذار وشبكة مكافحة الحريق والأعمال الكهربائية لضمان الارتقاء بمنظومة وجودة العمل.





ومن جانبها أشارت وزيرة الثقافة إلى أن افتتاح مسرح وسينما السادات بالمنوفية يأتي في إطار خطة اهتمام الوزارة بتطوير وإحلال ورفع كفاءة مسارح الدولة وفق خطط زمنية محددة لتطوير المحتوى الثقافي وذلك من منطلق الحرص على إثراء الحركة الفنية المسرحية وإيمانًا بأهمية ودور المسرح في رفع الوعى القومي للمواطنين.





كما أوضحت الوزيرة أن مسرح مدينة السادات يعد إضافة قوية لمنظومة العمل الإبداعي وتجسيدًا لاستراتيجية البنية الثقافية لنشر التنوير بالمجتمع، مؤكدة بأن الوزارة تسعى جاهدة لخلق مسرح قادر على بناء الشخصية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.



