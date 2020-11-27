وزير الأوقاف ووزيرة الهجرة ومحافظ دمياط يفتتحون ثلاثة مساجد برأس البر

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ٢٧ / ١١ /٢٠٢٠م ، ثلاثة مساجد بمدينة رأس البر، هي : مسجد الرحمة بالسوق الكبير ، ومسجد النخيل بشاطئ النخيل ، ومسجد الصفا.

وحضر الإفتتاح الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والقس بندلامون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بمحافظة دمياط ، وبمراعاة الضوابط والإجراءات الوقائية.

ياتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنًى ومعنًى ، وسعيها الدائم في إعمار بيوت الله تعالى.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا فى السنوات الخمس الأخيرة فى النقلة النوعية لتحسين الحياة المعيشية والبنية التحتية لأبنائها، فأقامت بمشروعات كبرى وخاصة كثيفة العمالة مما حدت الى حدًا كبير من الهجرة غير الشرعية، واستطاعت أن تحول ما كان يعرف بمراكب الموت الى مراكب النجاة وذلك من خلال مبادرة "مراكب النجاة".

وطالب "جمعة"، خلال القائه لخطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، من مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بمزيد من الجهد والعمل على تشجيع المنتج الوطني بيعا وشراء وتجارة حيث على المستهلك أن يحرص على شراء منتج بلده وعلى العامل في مصنعه أن يتقن هذا المنتج، مخاطبا عقلاء العالم بتشديد الخناق على الدول التي تجند المهاجرين غير الشرعيين في تقوية الإرهاب وجماعته وقوى الشر حول العالم.

وخطبة الجمعة اليوم تحدثت عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف.‬

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 6 مساجد اليوم الجمعة وذلك في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (508) مسجد ، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

كما تستقبل محافظة دمياط كلا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف للمشاركة في الندوة التثقيفية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي الهجرة والأوقاف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لتلك الظاهرة. كما سيلقي الوزير خطبة الجمعة بمسجد الرحمة بمدينه رأس البر .

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان ” الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس” .

وفِي هذا الصدد أكد د. محمد مختار جمعة أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد .

وأضاف جمعة كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية .

و إذن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك ، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم ، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية ، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ، و احفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك ، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني .

وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى .





وفي السياق ذاته واصلت وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

واكدت قيادات الأوقاف بجميع المحافظات أن النظافة سمة من سمات أهل الإيمان، وأن القيام على نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها من أهم مظاهر الوعي الإنساني والمجتمعي والسلوك الديني الذي يدركه أهل الإيمان ؛ لذلك فقد رغب الإسلام في النظافة والطهارة وهما من أهم أولويات الوزارة حتى يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد ، ويحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء .

يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا .