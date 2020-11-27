إعدام 14 طن رسالة كبدة فاسدة وضبط 5465 صنفا دوائيا بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة على المنتجات والمنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بالعاشر من رمضان وبلبيس، بالاشتراك مع لجنة مشكلة من مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، بإعدام جزء من رسالة كبده مستوردة من الخارج، تزن ١٤ طن، لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالعاشر من رمضان، وذلك بناءا علي طلب صاحب الشركة، بعد رفضها معمليا، وبعد سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم نقل هذه الكميات من خلال سيارات النقل الثقيل وإعدامها بالمدفن الصحي ببلبيس.

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وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الصيدله بادارتي كفر صقر ومشتول السوق الصحيتين بشن حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من الصيدليات العامة بمركزي كفر صقر ومشتول السوق لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدويه مخالفة او منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ٥٤٦٥ (قرص/ عبوة / وحدة / زجاجة) ، لأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية جدول أول سموم، وأدوية إجهاض محظور بيعها، وأدوية غير مسجل بوزارة الصحة المصرية مشيرا الي انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفات وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمه للمخالفات جنح أمن دولة طواريء لسنه ٢٠٢٠، بمركزي شرطة مشتول السوق وكفر صقر، بالاضافة إلى تحرير مذكرات لوقف حصه السموم للصيدليات المخالفة.

أكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.