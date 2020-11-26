ضبط 16 توك توك مخالف بشوارع مدينة الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، وإتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وأضاف محافظ الشرقية انه تمكنت وحدة مرور المدينة بالزقازيق بالتنسيق من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام من ضبط 16 توك توك مخالف وتم التحفظ عليهم لإيداع 4 تكاتك بالإدارة العامة للمرور و12 توك توك بالديوان العام وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع استمرار الحملة على مدار اليوم لإعادة الانضباط للشارع.

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تغريم 42 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك ، وتطبيق قرار مصادرة الـ " توك توك " المخالف مع ‏توقيع غرامه مالية على سائقه في حالة سيره عكس الإتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم إستخدام التوك توك كوسيلة إنتقال داخل المدينة لما يسببه من إعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكدًا علي ضرورة إلتزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفاديًا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم

وأعلن محافظ الشرقية إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 42 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن