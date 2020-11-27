ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بين الحضانة وتعلم المشي والتتويج.. أين كان لاعبو الزمالك في آخر تتويج للفريق بدوري الأبطال

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
يترقب جميع عشاق الكرة المصرية والأفريقية، نهائي بطولة دوري أفريقيا بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك، والذي ينطلق في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة.

النهائي الحلم أو نهائي القرن.. يطلق الناس عليه بعض المسميات، لأن تلك المباراة وبلا شك، الأهم في تاريخ الكرة المصرية بامتياز، فالفائز في مباراة اليوم سيتوج نفسه بطلًا على غريمه وعلى القارة الأفريقية ككل.

يعود أخر تتويج للنادي الأهلي بالأميرة السمراء منذ 7 سنوات، عندما توج الفريق باللقب عام 2013 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فيما يعود أخر تتويج للزمالك منذ 18 عامًا، عندما انتصر عام 2002 على الرجاء البيضاوي المغربي، لذا فأن التتويج اليوم سيكون لفريق على حساب آخر بعد غياب طويل.

وفي هذا التقرير، نرصد أين كان لاعبو االزمالك الحاليين عند آخر تتويج لفريقهم بدوري الأبطال الأفريقي.

نادي الزمالك 

محمد أبو جبل: كان بعمر 13 عامًا وكان طالبًا في المرحلة الإعدادية

محمود جنش: كان بعمر 15 عامًا وكان طالبًا في المرحلة الثانوية

محمد عواد: كان بعمر 10 أعوام في المرحلة الابتدائية

محمد صبحي: كان يبلغ من العمر 3 أعوام فقط

محمود علاء: كان يبلغ 11 عامًا في المرحلة الابتدائية

محمد عبد الغني: كان يبلغ 9 أعوام في المرحلة الابتدائية

محمد عبد السلام: كان يبلغ من العمر 5 أعوام فقط 

حازم إمام: كان يبلغ من العمر 14 عامًا في المرحلة الإعدادية

أحمد عيد: كان يبلغ من العمر عامين وكان يتعلم السير

طارق حامد: كان يبلغ من العمر 14 عامًا في المرحلة الإعدادية

إسلام جابر: كان يبلغ من العمر 6 سنوات

أشرف بن شرقي: كان يبلغ من العمر 8 أعوام وطالبًا في المغرب

زيزو: كان يبلغ من العمر 6 أعوام فقط

كريم بامبو: كان يبلغ من العمر 9 أعوام

محمد أوناجم: كان يبلغ من العمر 10 أعوام وطالبًا في المغرب

شيكابالا: كان يبلغ من العمر 16 عامًا وتوج مع نادي الزمالك بآخر لقب أفريقي عام 2002.

مصطفى محمد: كان يبلغ من العمر 4 أعوام

كاسونجو كابونجو: كان يبلغ من العمر 8 أعوام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تأهل الأهلي والزمالك للنهائي.. لقب دوري أبطال أفريقيا يعود لأحضان مصر بعد غياب 7 أعوام

محمد يوسف يكشف كواليس طرده بـ سوبر أفريقيا 1994 ومن يتوج بالأميرة السمراء

لقاء العمالقة.. ترقب جماهيري كبير لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

نهائي القرن.. حلم غائب من 20 عاما أحد أهداف الزمالك في مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يحلم بتتويج أفريقي ثان على حساب الزمالك

جماهير جنوب افريقيا تدعم موسيماني قبل نهائي القرن.. فيديو

ترشيحاتنا

حفيظ دراجي يتحدث عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. خاص

شاهد | اللقطات الأولى من موقع اغتيال العالم النووي الإيراني قرب طهران

هدف الأهلي.. سيرينو يطلب الرحيل عن صن داونز

موسيماني يغرد على تويتر قبل مواجهة الزمالك في نهائي القرن..شاهد

محاولة انتحار كوميدية.. رجل يشعل النار في نفسه داخل المصعد.. شاهد

إصابة حكم مباراة الأهلي والزمالك تضع الكاف في ورطة.. وتعيين نور الدين يثير الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية: ممارسة الرياضة ضرورة لجميع الأعمار في ظل كورونا

غرفة ملابس الأهلي تتزين قبل مواجهة الزمالك| صور

مواصفات هوندا سيفيك كوبيه honda civic coupe 2020 .. صور