الأعلى لتنظيم الإعلام: نتمنى الشفاء للكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

نشر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، بيانا مقتضبا، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه "إن المجلس وأعضائه يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد احمد ".
وقال المجلس فى بيانه :«نتمنى الشفاء للكاتب الكبير، وان يعود لاسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة».
وأصيب الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، للإصابة بوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، حسبما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتضمن البيان: "الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد".
وأضاف: "وأن يعود لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".