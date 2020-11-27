الأعلى لتنظيم الإعلام: نتمنى الشفاء للكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

نشر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، بيانا مقتضبا، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه "إن المجلس وأعضائه يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد احمد ".





وقال المجلس فى بيانه :«نتمنى الشفاء للكاتب الكبير، وان يعود لاسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة».



