ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأعلى لتنظيم الإعلام: نتمنى الشفاء للكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
نشر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، بيانا مقتضبا، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه "إن المجلس وأعضائه يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد احمد ".

وقال المجلس فى بيانه :«نتمنى الشفاء للكاتب الكبير، وان يعود لاسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة».

وأصيب الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، للإصابة بوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، حسبما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتضمن البيان: "الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد".

وأضاف: "وأن يعود لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. هدم أبراج بمجموع 144 طابقًا في أبوظبي في 10 ثوان فقط

غرفة ملابس الأهلي تتزين قبل مواجهة الزمالك| صور

محاولة انتحار كوميدية.. رجل يشعل النار في نفسه داخل المصعد.. شاهد

هدف الأهلي.. سيرينو يطلب الرحيل عن صن داونز

بعد تصريحات الحكومة الأخيرة.. تعرف على مصير الموظف المنتدب بالقانون

نهائي القرن .. كاف يحسم الجدل عن سبب استبعاد رضوان جيد من مباراة الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية: ممارسة الرياضة ضرورة لجميع الأعمار في ظل كورونا

غرفة ملابس الأهلي تتزين قبل مواجهة الزمالك| صور

مواصفات هوندا سيفيك كوبيه honda civic coupe 2020 .. صور