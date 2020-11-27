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رياضة

مارادونا يظهر في ستاد القاهرة قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك|شاهد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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محمد سمير - عدسة :حسن العمدة
حرصت هيئة ستاد القاهرة على بث صور للنجم الراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم العالمية قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورحل مارادونا خلال الساعات الماضية وسط تفاعل كبير من نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الوقوف دقيقة حدادًا على روح مارادونا.

وحرصت هيئة الاستاد على نعي مارادونا وإذاعة صور ومقاطع فيديو له أثناء مسيرته كلاعب كرة قدم.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني للفريق علي معاينة استاد القاهرة فور وصولهم الي ملعب اللقاء  .

وقام طاقم التحكيم بمعاينة ملعب اللقاء والتأكد من جاهزيته لخوض المباراة  المقرر انطلاقها  في التاسعة مساء اليوم.

ويدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويتواجد الزامبي سيكازوي حكم فيديو وإبراهيم نور الدين حكم رابع.

ويشهد محيط استاد القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.

وتنتشر قوات الأمن في محيط استاد القاهرة وداخل الاستاد ولن يتم السماح بالدخول للاستاد إلا لحاملي الدعوات ومسؤولي الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان لأول مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي يصفه المتابعون بأنه نهائي القرن في القارة السمراء.
مارادونا يظهر في ستاد القاهرة قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك|شاهد
مارادونا يظهر في ستاد القاهرة قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك|شاهد
مارادونا يظهر في ستاد القاهرة قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك|شاهد
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