أول رد فعل من ماكرون بعد اعتداء الشرطة الفرنسية على منتج موسيقي إفريقي

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على واقعة اعتداء الشرطة الفرنسية بشكل وحشي على منتج موسيقي من أصول إفريقية.





وقال ماكرون، في سلسلة تغريدات على تويتر إن "الصور التي رأيناها جميعا خلال الهجوم على ميشال زلكر غير مقبولة".





وأضاف أن مشاهد الاعتداء على الرجل الإفريقي "مخزية"، مؤكدا أن بلاده يجب ألا تسمح بارتكاب أعمال العنف والوحشية أيا كان مصدرها.





وأوضح ماكرون أن فرنسا يجب ألا تسمح بازدهار الكراهية والعنصرية.





وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده دولة نظام وحرية، وليست دولة عنف تعسفي لا مبرر له.





وأشار إلى أن حرية التظاهر مكفولة في فرنسا، مهما كانت الظروف، لكن يجب ألا يلجأ المحتجون إلى العنف.





وطالب ماكرون بوجود شرطة "نموذجية" لأن هؤلاء الذين ينفذون القانون يجب أن يطبقوه بدلا من مخالفته، مؤكدا أنه لن يقبل أبدا العنف غير المبرر لعدد قليل من رجال الشرطة.





كان مقطع فيديو يبين اعتداء رجال الشرطة الفرنسية على منتج موسيقي من أصول إفريقية، أثار ضجة في فرنسا وإدانات واسعة.



