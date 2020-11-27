احتفالات أسطورية في الأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا

شهد مقر الأهلي بالجزيرة إحتفالات اسطورية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك 2-1 مساء اليوم بإستاد القاهرة.





واحتفل أعضاء الأهلي بالفوز بشكل هستيري فيما تواجدت الجماهير حول القلعة الحمراء للإحتفاء باللقب الغالي.

توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.





وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى ستة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .





وتقدم الأهلي بهدف مبكر للغاية سجله عمرو السولية بضربة رأس في الدقيقة الخامسة اثر ضربة ركنية للفريق.





ورد الزمالك بهدف مارادوني للاعبه المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31 بعدما تلاعب بأربعة من لاعبي الأهلي ثم سدد الكرة بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتخترق الكرة الزاوية العليا للمرمى على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وفي الشوط الثاني ، تصدى القائم لهدف مؤكد للأهلي اثر تسديدة من اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 55 كما تصدت بعدها بدقائق لتسديدة من.





وفي الدقيقة 86 ، استخلص محمد مجدي أفشة الكرة من أمام أحد لاعبي الزمالك أمام منطقة الجزاء مباشرة وسددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس ليكون هدف الفوز والتتويج في الوقت القاتل.





وأسدل الستار اليوم على فعاليات هذه النسخة من البطولة بعد مرور 15 شهرا على انطلاقها.





وبالتأكيد ، ستظل تلك النسخة الاستثنائية للبطولة عالقة في أذهان محبي الساحرة المستديرة في أفريقيا لفترة طويلة ، خاصة وأنها الأطول في تاريخ المسابقة من ناحية ، كما أنها أول نسخة تجمع بين فريقين من بلد واحد وذلك على مدار تاريخ دوري أبطال أفريقيا.





وبدأت مباريات هذه النسخة في أغسطس 2019 ، وكان مقررا انتهاؤها في 29 مايو الماضي ، قبل أن تتأجل أكثر من مرة بسبب تداعيات أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.





وتوجت كرة القدم المصرية اليوم بلقبها الخامس عشر في 56 نسخة من البطولة حتى الآن بنسبة نجاح بلغت نحو 27 بالمئة.





ومنذ انطلاق النسخة الأولى لدوري الأبطال عام 1964 ، لم يسبق أن التقى فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة ، لكن الأهلي والزمالك سجلا اسمهما بحروف من ذهب ومنحا هذا الإنجاز التاريخي للكرة المصرية.





وعززت مصر صدارتها لقائمة الدول الأكثر حصولا على لقب دوري الأبطال الأفريقي علمال بأن نهائي اليوم هو النهائي الـ23 في المسابقة ، الذي يشهد مشاركة طرف مصري.





وقبل مباراة اليوم ، خاض الأهلي النهائي 12 مرة توج باللقب في ثماني مرات منها وحل ثانيا في أربع نسخ وخاض الزمالك النهائي سبع مرات فاز باللقب في خمس منها وحل ثانيا في نسخة واحدة فيما خاض الإسماعيلي النهائي مرتين وتوج باللقب في إحداهما فقط وكان النهائي الآخر من نصيب غزل المحلة لكنه حل ثانيا.





كما توجت كرة القدم العربية اليوم بلقبها الثاني والثلاثين في تاريخ المسابقة بواقع 15 لقبا للفرق المصرية وستة ألقاب للأندية التونسية ومثلها للمغرب وخمسة ألقاب للجزائر.





كما توجت الكرة العربية اليوم بلقب البطولة للموسم الرابع على التوالي بعد فوز الوداد البيضاوي المغربي باللقب في 2017 ، والترجي التونسي في عامي 2018 و2019 .





ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي ، حاملا لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية ، والتي ستقام بمصر في ديسمبر المقبل.





وكانت مباراة اليوم هي اللقاء التاسع بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا ، بعدما سبق أن التقيا في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة عام 2005 ، وكذلك في مرحلة المجموعات بنسخ 2008 و2012 و2013 .





وقبل مباراة اليوم ، حقق الأهلي خمسة انتصارات خلال المواجهات الثمانية السابقة في البطولة التي جمعته مع الزمالك ، الذي لم يحقق أي فوز ، بينما خيم التعادل على ثلاثة لقاءات.



