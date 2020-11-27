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رياضة

فاروق جعفر بعد فوز الأهلي بالنجمة التاسعة: الزمالك أدى مباراة قوية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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القسم الرياضى

أشاد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، بمستوى لاعبي الفريق فى مباراة الأهلي رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف فى نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وقال جعفر فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والأهلي عبر قناة النادي الأبيض، إن الزمالك لعب ولكن الأهلي فاز مؤكدا أن الفريق الأبيض  تفوق على الأهلي من كافة الوجوه و الزمالك دخل المباراة بقوة بعد تلقيه الهدف الأول، مضيفا: الزمالك أدى مباراة قوية لكنه افتقد اللمسة الأخيرة .

يذكر أن خسر لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.


وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي للتربع على عرش القارة السمراء من جديد وتوج باللقب الغائب عن النادي منذ عام ٢٠١٣، وحقق البطولة التاسعة في تاريخه تحت قيادة بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي.

تقدم عمرو السولية في الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا في الدقيقة ٣١، وأضاف مجدي أفشة الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة ٨٦.
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