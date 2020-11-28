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أخبار البلد

شاهد | صلاح محسن يحتفل مع جماهير الأهلي أعلي كوبرى أكتوبر.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود-ابراهيم قنديل- نور المصري

رصدت عدسة "صدي البلد" احتفالات لاعب الاهلي  صلاح محسن، مع جماهير الأهلي أعلي كوبرى أكتوبر بعد التتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.


حيث احتفلت جماهير الأهلي  بالغناء والرقص وسط حالة من السعادة العارمة.

توج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي .

وواصل لاعبو الزمالك هجومهم الضاغط علي الأهلي وأنقذ ياسر ابراهيم هدفا مؤكدا للزمالك واخرج الكرة الي ركلة ركنية فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وأنقذ محمود علاء مرمي الزمالك من الهدف الاول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات ولكنه سددها برعونة فى قائم الزمالك الخالي قبل ان يخرجها محمود علاء الي ركلة ركنية.

وأجري جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التبديل الاول للفريق فى الدقيقة 55 بخروج محمود شيكابالا صاحب هدف التعادل ونزول الكونغولي كابونجو كاسونجو .

وأصيب اسلام جابر الظهير الأيسر للنادي الزمالك إصابة قوية أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من ابو جبل اثناء انقاذه الكرة العرضية قبل الوصول الي مروان محسن.

وانقذ القائم الأيمن لمحمد الشناوي الأهلي من هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية من أشرف بن شرقي من وسط الملعب في الدقيقة 64 من اللقاء.

واجري بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي فى الدقيقة 66 بخروج جونيور أجاي بعد اصابته ونزول جيرالدو بدلا منه.

وواصل لاعبو الزمالك سيطرتهم علي مجريات اللقاء وسط دفاع صلب من لاعب النادي الأهلي.

وأهدر مجدي قفشة فرصة التقدم للاهلي فى الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابته مرت بجوار القائم الايمن لمحمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك.

واحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم الثاني للاهلي فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك محمد ابوجبل.
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