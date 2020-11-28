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أخبار العالم

الصحة العالمية: نحتاج للمعلومات عن لقاح سبوتنيك الروسي لتقييم فاعليته

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ماريانجيلا سيماو، أن المنظمة تحتاج للاطلاع على البيانات السريرية ومعلومات أخرى حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتقييم فاعليته.

وكانت روسيا قد أعلنت أن فاعلية لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا للأبحاث، بلغت نسبة أكثر من 90% أثناء التجارب.

من جهتها، أشارت مديرة دائرة التلقيح في المنظمة، كيت أوبراين، في معرض حديثها عن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، إلى أن منظمة الصحة تحتاج لتقييم اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا والرد المناعي الذي تثيره، بناء على "أكثر من مجرد بيان صحفي".

وأضافت أنه من السابق لأوانه الخروج بالاستنتاجات بناء على البيانات الموجودة حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت "أسترازينيكا" أنها ستجري تجارب إضافية للقاحها بعد أن أظهرت نسبة فاعلية منخفضة.

وقال رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل دميترييف وفق البيان "بفضل تعاوننا مع هيتيرو، سيكون بإمكاننا زيادة القدرة على الإنتاج بشكل كبير وتقديم حل فعال لمواطني الهند في هذه المرحلة الصعبة من الوباء"، بحسب فرانس برس.

وأشار الصندوق السيادي إلى أنه تلقي "طلبات" تزيد على 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك في" من "أكثر من 50 دولة".

وأكدت روسيا، الثلاثاء الماضي، أن لقاحها الذي طوره مركز "غاماليا" للأبحاث في موسكو، فعال بنسبة 95 في المئة، وهي نسبة مماثلة لفعالية اللقاحين اللذين يطورهما تحالف فايزر/بيونتيك وشركة موديرنا الأميركية.

وأوضح الصندوق السيادي أن "سعر جرعة واحدة من ’سبوتنيك في‘ للسوق الدولية سيكون أقل من 10 دولارات" للجرعة الواحدة، مشيرا إلى أن اللقاح للمواطنين الروس سيكون مجانيا.

ولقاح "سبوتنيك في" هو حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تجري وفق نهج تجريبي لا يعرف فيه لا المريض ولا الطبيب ما إذا كان اللقاح المعطى حقيقا أم وهميا، وتشمل التجارب 40 ألف متطوع.
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