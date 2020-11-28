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رياضة

اليوم.. المقاصة يكشف عن الراعي الجديد للفريق وتولى جلال المسئولية الفنية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:28 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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يسري غازي
يعقد نادي مصر المقاصة ظهر اليوم السبت مؤتمرا صحفيا بفندق جراند حياه للاعلان عن الراعي الرسمي الجديد لفريق الكرة في الموسم المقبل.

كما سيجرى الاعلان ايضا عبر المؤتمر الصحفي عن تولي الكابتن إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق الفيومي في الموسم الجديد.

وأعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق ليكون مدربًا للمقاصة بالموسم الجديد.

وجرى اتفاقا بين مسؤولى نادى مصر المقاصة والراعي الجديد على كافة التفاصيل الخاصة بعقد إيهاب جلال وحل المشكلة المالية التي كانت بينه وبين إدارة النادي.

وسبق أن قاد إيهاب جلال فريق مصر المقاصة في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2014 إلى 2017 ونجح في قيادة الفريق لوصافة الدوري وخوض دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وعاد جلال للمقاصة في الموسم الماضي وأنقذه من الهبوط قبل الرحيل بسبب مشاكل مالية وعدم الوفاء بالتزامات الجهاز الفني واللاعبين.

جدير بالذكر أن قرعة مباريات مصر المقاصة فى الدورى الجديد جاءت على النحو التالي:

الاسبوع الأول : الأهلي – مصر المقاصة

الأسبوع الثاني : المقاصة – انبي

 
الأسبوع الثالث :طلائع الجيش _ مصر

الاسبوع الثالث : طلائع الجيش - المقاصة
 
الأسبوع الرابع : المقاصة _ المصري

الأسبوع الخامس : الجونة _ المقاصة

الأسبوع السادس : المقاصة _ اسوان

الأسبوع السابع : المقاصة _ الإسماعيلي

الأسبوع الثامن : المحلة _ المقاصة

الأسبوع التاسع : المقاصة – الاتحاد

الأسبوع العاشر : الزمالك _ المقاصة

الأسبوع الحادي عشر : المقاصة _ دجلة

الأسبوع الثاني عشر : سيراميكا _ المقاصة

الأسبوع الثالث عشر : المحلة _ سيراميكا

الأسبوع الرابع عشر : البنك الاهلي _ المقاصة

الأسبوع الخامس عشر : المقاصة _ المقاوةلون

الأسبوع السادس عشر : بيراميدز المقاصة

الأسبوع السابع عشر : المقاصة _ سموحة
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