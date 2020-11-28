رئيس مدينة نخل بشمال سيناء يتفقد التجمعات التنموية بالقرى



وقال إن محافظة شمال سيناء تضم 11 تجمعا، والتي تقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل، منها 5 تجمعات بالحسنة، وهى:

أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة .. و6 تجمعات بنخل، وهى: طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد.



حيث يضم كل تجمع من التجمعات، على المنازل البدوية، مدارس ومراكز شباب، ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية.. الى جانب الأسواق والمحللات التجارية ووحدات استديو وغرف للاقامة وغيرها من الخدمات.



مشيرا إلى أن توجيهات السيد الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بتخفيض عدد الأفدنة لكل فرد الى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية.



كما تابع سليمان فرج محمد، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2020م في مختلف القطاعات الخدمية خاصة الإنارة والطرق والكهرباء والبنية الأساسية بالمدينة.



وأكد "سليمان" أهمية الالتزام بالمتابعة المستمرة لكل الأعمال بجميع القطاعات الخدمية، والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين.



كما التقى رئيس مركز ومدينة نخل، بأهالى قرية الخفجه وعدد من القري المحاورة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصه بهم.. وقد استمع إلى شكاوى المواطنين، خاصة في قطاع مياه الشرب وإغلاق الطرق بسبب تراكم الكثبان الرملية لشدة هبوب الرياح على المنطقة في فصل الشتاء.



وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقرية رأس النقب، من أجل تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة على الشبكة القائمة، وتأمين التيار الكهربائي، بالإضافة إلى توصيل مصدر كابلات للتيار الكهربائي للتوسعات المستقبلية في مشروعات التنمية وتغطية احتياجات المرافق الخدمية.



وأضاف، أن أعمال الرصف جارية في شوارع مدينة نخل لإعادة المظهر الجمالى للشوارع، وتسهيل الحركة المرورية على المواطنين.. إلى جانب حفر منظومه للآبار السطحية بقرية الكونتلا، ضمن خطة توفير المياه التى تقدمها الدولة للسكان.







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