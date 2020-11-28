ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة 7 أشخاص في انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية كابول

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكدت شرطة العاصمة الأفغانية كابول إصابة 7 أشخاص على الأقل بجروح في انفجارين منفصلين ناجمين عن استخدام عبوة ناسفة مغناطيسية في المدينة صباح اليوم، السبت.


وقالت شرطة كابول - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم، السبت - إن التفجير الأول وقع في منطقة "خير خانا" ونجم عن انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية مثبتة في سيارة دفع رباعي (لاند كروزر)؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.


فيما ذكرت الشرطة - في بيان آخر - أن انفجارا ثانيا وقع في بلدة "أوميد سابز" وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، مشيرة إلى أن السبب وراء وقوع الانفجار عبوة ناسفة مغناطيسية تم تثبيتها في سيارة.


ولم تعلن أي جهة، من بينها حركة طالبان، مسئوليتها عن الانفجارين حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير صارم من السفارة الأمريكية بعد صواريخ كابول

ترشيحاتنا

بعد قتل فخري زادة.. إسرائيل تنشر بالصور والأسماء تفاصيل اغتيال 6 علماء نووي إيرانيين

الأهلي قاهر الجميع.. أحمد موسي يهنئ النادي الأهلي بالنجمة التاسعة

هاشتاج شكرا محاربي الزمالك يتصدر الترند.. ومغردون: كل الدعم يا رجالة ومعاكم علي الوحشة قبل الحلوة

بعد تهنئة النادى الأهلى بلقب دورى الأبطال.. ميدو: هنكسب أفريقيا اللي جاي

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

تامر عبدالحميد لجمهور الزمالك: ارفع رأسك فوق.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور

عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور