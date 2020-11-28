موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على منافسه برايتون اليوم "السبت"، في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب فالمر ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ويغيب عن فريق ليفربول يرجيل فان دايك وجو جوميز حيث يعانيان من إصابات طويلة الأمد.

ومن المتوقع ان يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ماتيب - فابينيو - ميلنر - روبرتسون

الوسط: هندرسون - جونز - فينالدوم

الهجوم: جوتا - فيرمينو - محمد صلاح





وتقام مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي .





ويسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لمواصلة النتائج الايجابية في الدورى الإنجليزي ومواصلة الصراع مع فريق توتنهام على صدارة الترتيب كما يسعى لمحو خيبة الأمل التي لاحقت الجماهير بعد الهزيمة أمام فريق أتلانتا بنتيجة هدفين دون رد الأسبوع الماضي.





ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي بالتساوي مع فريق توتنهام برصيد 20 نقطة بينما حيث لعب الريدز 9 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.





في المقابل يدخل فريق برايتون المباراة بطموحات عالية بعد الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويدخل المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام بطل البطولة.





ويحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد9 نقاط جمعهم من انتصارين وثلاث تعادلات وأربع خسائر.





وحسب تقرير لصحيفة الاتلتيك الانجليزية فإن محمد صلاح سيقود هجوم فريق ليفربول اليوم امام برايتون بعد تعافية من فيروس كورونا المستجد حيث شارك في المباراة الماضية للريدز أمام أتلانتا.





حيث تعرض محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول للإصابة بفيروس كورونا منذ اسبوعين اثناء قدومه لمصر استعدادا لخوض مباريات تصفيات امم افريقيا مع المنتخب الوطني.