للتأكد من مستوى الخدمة الطبية.. نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى عزل العديسات.. صور

تفقد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، اليوم السبت، مستشفى العديسات للعزل بمركز ومدينة الطود؛ للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وذلك برفقة اللجنة المشكلة بقرار محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، للمرور على المستشفيات .





يأتى ذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وتابعت اللجنة خلال الجولة، جاهزية المستشفى والأطقم الطبية والتمريض والإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، كما تفقد نائب المحافظ قسم الغسيل الكلوي وعدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى، واطمئن على انتظام العمل بالمستشفى دون أي عقبات.





رافق نائب محافظ الأقصر - خلال الجولة - كل من رئيس مدينة الطود الدكتور محمد رزق، ووكيل وزارة الصحة الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، ومدير مستشفيات العزل الدكتور بكري عبدالستار، ومدير مستشفى العديسات الدكتور أحمد فتحي، ونائب مدير المستشفى الدكتور محمد علي العجمي، وممثلين عن الإدارة العامة للشئون القانونية وإدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.



