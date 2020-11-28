بشرى للأهلاوية.. شوبير: بدر بانون يشارك فى مباريات كأس مصر.. شاهد

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على ‏تهنئة أعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة.



