بشرى للأهلاوية.. شوبير: بدر بانون يشارك فى مباريات كأس مصر.. شاهد

أكد الإعلامى أحمد شوبير أحقية مشاركة اللاعبين الذين تم قيدهم محليا فى القائمة الجديدة فى مسابقة كاس مصر .
ونشر شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، قالفيها : " اللعيبه اللي تم قيدهم محليا فى القايمة الجديدة لأي فريق يحق لهم المشاركة في كاس مصر يعني مثلا حسام عاشور من حقه يلعب امام الاهلي وبدر بانون من حقه يلعب امام الاتحاد".
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك أمس الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
ونشر شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، قالفيها : " اللعيبه اللي تم قيدهم محليا فى القايمة الجديدة لأي فريق يحق لهم المشاركة في كاس مصر يعني مثلا حسام عاشور من حقه يلعب امام الاهلي وبدر بانون من حقه يلعب امام الاتحاد".
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.
وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك أمس الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
اللعيبه اللي تم قيدهم محليا ف القايمه الجديده لأي فريق يحق لهم المشاركه في كاس مصر يعني مثلا حسام عاشور من حقه يلعب امام الاهلي وبدر بانون من حقه يلعب امام الاتحاد— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 28, 2020