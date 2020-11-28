ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:02 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
محمد يحيي
هوي سعر الذهب في مصر بختام تعاملات أول أيام الأسبوع المحددة اليوم السبت الموافق 28-11-2020؛ بمتوسط 10 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد لدي محالات الصاغة بالمقارنة بأسعار المعدن الأصفر أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام الواحد من  عيار 21 الأشهر في سوق الذهب؛ نحو 780 جنيها في ختام تعاملات اليوم بعد أن كان أمس نحو 790 جنيها، بتراجع بلغ 10 جنيهات.

اقرأ أيضا:

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي سعرا وفئة نحو 891 جنيها مقابل 903 جنيهات أمس بفارق 12 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 669 جنيها مقابل 677 جنيها أمس بفارق 8 جنيهات. 

بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل سعرا وقيمة نحو 520 جنيها بعد أن كان أمس نحو 527 جنيها، بفارق 7 جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 891.43  ألف جنيه.

وتتفاوت قيمة المصنعية  الخاصة بأسعار الذهب من محل صاغة لآخر، وبحسب المناطق الجغرافية علي مستوي مدن مصر، إذ يتراوح سعر المصنعية و الدمغة بين 30 و 65 جنيه ، بالاضافة إلي أن نوع أعيرة الذهب هي التي تحدد قيمة مصنعية الذهب.

وتشكل المصنعية نسبة إلي قيمة الذهب بين 7 و 10% من إجمالي سعر المعدن الاصفر، حيث إذا زادت نسبة المعادن ضمن انتاج الذهب، فإن قيمة عيار الذهب تنخفض، إذ تبلغ 31.1 جرام كوحدة وزن للسبائك والحلي الذهبية.

بحسب العاملين في قطاع الذهب؛ فإن المعدن الأصفر الملاذ الآمن للثروات في ظل تفشي وباء كورونا علي الأسواق الدولية؛ مؤكدين أن تباين الاسعار بسبب الأجواء الاقتصادية الراهنة وارتفاع الموجات التضخمية التي خلفها الوباء العالمي.

وكما هو شائع فإن المستهلكين يلجأون لتخزين الذهب في وقت الأزمات وارتفاعات الاسعار كمخزن للقيمة، أكثر من السيارات والعقارات، فالذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، وتحويل قيمته إلي نقود، إذ يمتاز المعدن الأصفر بأنه  الملاذ الآمن للاستثمار في أحلك الظروف الاقتصادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ852 جنيهًا

الذهب يرتفع جنيهين في ختام تعاملات اليوم

ارتفاع الذهب 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

3 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

الذهب يرتفع 4 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم 1-11-2020

ترشيحاتنا

توابع خسارة اللقب الأفريقى.. مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالموافقة على رحيله

رئيس مصر المقاصة: الأهلي سرق لقب دورى الأبطال من الزمالك

مفاجأة القمة.. أحمد موسى: كاسونجو كان يلعب لصالح الأهلي

بعد التتويج الإفريقي.. عضو مجلس الأهلي يوجه رسالة نارية لمن تخلوا عن النادي

قتل أخيه وعمه وعمته وزوجها والمصابين بـ كورونا.. زعيم كوريا الشمالية ينفذ أغرب إعدامات بالعالم

التف حول عنقه.. ثعبان يعتصر جسد رجل حتى الموت .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون