الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب؛ نحو 780 جنيها في ختام تعاملات اليوم بعد أن كان أمس نحو 790 جنيها، بتراجع بلغ 10 جنيهات.





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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي سعرا وفئة نحو 891 جنيها مقابل 903 جنيهات أمس بفارق 12 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 669 جنيها مقابل 677 جنيها أمس بفارق 8 جنيهات.







بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل سعرا وقيمة نحو 520 جنيها بعد أن كان أمس نحو 527 جنيها، بفارق 7 جنيهات.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.





وتتفاوت قيمة المصنعية الخاصة بأسعار الذهب من محل صاغة لآخر، وبحسب المناطق الجغرافية علي مستوي مدن مصر، إذ يتراوح سعر المصنعية و الدمغة بين 30 و 65 جنيه ، بالاضافة إلي أن نوع أعيرة الذهب هي التي تحدد قيمة مصنعية الذهب.





بحسب العاملين في قطاع الذهب؛ فإن المعدن الأصفر الملاذ الآمن للثروات في ظل تفشي وباء كورونا علي الأسواق الدولية؛ مؤكدين أن تباين الاسعار بسبب الأجواء الاقتصادية الراهنة وارتفاع الموجات التضخمية التي خلفها الوباء العالمي.



