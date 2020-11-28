انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الأول بجامعة جنوب الوادي.. صور

انطلقت بـجامعة جنوب الوادى، اليوم السبت، فعاليات الأسبوع الثقافى الأول حول الهوية المصرية بين قيم الحاضر وتحديات المستقبل والذى تنظمه الجامعة خلال الفترة من 28 /11 /2020 و حتى 2/12 /2020.





وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، أن من أهم أهداف هذا الأسبوع هو تصحيح بعض المفاهيم ومعرفة دور الدولة ومجهوداتها مؤكدًا أهمية الإنتماء للوطن، و أهمية الإنتماء للجامعة التى لم تبخل الدولة فى دعمها وحصلت على أكبر موازنة استثمارية على مستوى الجامعات المصرية، و أن الدولة هى التى قدمت هذا لتمكين المواطن الصعيدى.





وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الندوات التى تقدم فى الجامعة تعد رافدًا من روافد بناء الشخصية، و أن الجامعة استطاعت أن تؤدى دورها على أكمل وجه أثناء جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة سواء من خلال منصتها المتميزة علميًا أو الإجراءات الإحترازية المنضبطة وكذلك فى فترة امتحانات السنوات النهائية، داعيًا الطلاب للإستفادة من كل ما يقدم خلال هذا الأسبوع.





و أضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على تقديم انشطتها لطلابها لبناء أجيال قادرة على العطاء و بناء مصر الحديثة بسواعد أبناءها مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية حفاظًا على أبناءها ومن أجل هذا جاء الأسبوع الثقافى الذى يتناول موضوع الهوية.





و أكد نصارى، أن الهوية المصرية وقفت أمام كل المحاولات التى استهدفتها بهدف تغييرها وهى التى دفعت ملايين المصريين للخروج إلى الشوارع فى 30 يونيو، و أهمية تنمية الهوية المصرية لدى الشباب استمرارًا لقيم الماضى والحاضر وتحديا للمستقبل.





وفى أولى محاضرات الأسبوع تحدث الدكتور وحيد الدين طاهر عبد العزيز، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن موضوع الوسطية فى الإسلام تناول فيها مفهوم الوسطية وأنها وسط بين الإفراط والتفريط، مؤكدًا أن ديننا الحنيف لا يأمرنا بالقتل والتشدد وانما يأمرنا بالوسطية.





وأشار عبدالعزيز، إلى الدليل الشرعى عن الوسطية ومظاهرها و منها أسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة و اتباع اسلوب التدرج فى الفتوى والاعتدال فى العبادات والانفاق والعقائد، كما تناولت الندوة ضوابط الوسطية ومنها استيعاب النصوص القرأنية والسنة بالشكل الصحيح دون مغالاة او تشدد واختتم محاضرته بالحديث عن مظاهر عالمية الاسلام.





أما ثانى المحاضرات فى اليوم الأول للأسبوع الثقافى فكانت عن " الإدارة فى مصر بين الواقع والمأمول " للدكتور محمود كمال عربى، بكلية التجارة، تناولت الندوة تعريف الإدارة و مدخلاتها و وظائفها وهل الإدارة علم أو فن والتحديات التى تواجهها الإدارة المعاصرة ومنها العولمة وأخلاقيات العمل والمسئولية الإجتماعية.







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