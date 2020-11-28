مجلس جامعة الأزهر يناقش ترقية 17 من أعضاء هيئة التدريس إلى الأستاذية

أكد مجلس جامعة الأزهر، ضرورة الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، منبهًا على ضرورة الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.





وقدم مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم، التهنئة لكل من: نائبي رئيس الجامعة، اللذين صدر لهما قرار جمهوري بتعيينهما في مجلس الشيوخ؛ وهما الدكتور يوسف عامر، والدكتور مصطفى عبد الغني، ووجه المجلس لهما الشكر على جهودهما المخلصة خلال مدة عملهما عمداء كلياتٍ، ومدة شغلهما منصبَ نائبِ رئيس الجامعة.





كما قدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة للدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة؛ لصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كما قدم أيضًا التهنئة للدكتور محمد الشربيني؛ لتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وطالب مجلس الجامعة بسرعة الاطلاع على الخطة الاستراتيجية (2030) الموجودة مع عمداء الكليات؛ من أجل اعتمادها لتدخل حيز التنفيذ؛ حتى نؤكد على أن جامعة الأزهر في طليعة مؤسسات الدولة، التي تسهم في بناء الوطن؛ من خلال استثمار الطاقات البشرية الهائلة بمختلف كليات الجامعة.





وناشد المجلس، الكليات، سرعة الانتهاء من إرسال ترشيحات أعضاء هيئة التدريس لنيل جوائز الدولة التقديرية والتسجيعية، وشدد مجلس الجامعة على عدم السماح لأي جهة من خارج الجامعة بممارسة أي نشاط داخل الجامعة إلا بعد الحصول على الموافقة من إدارة الجامعة، وقدم المجلس خالص العزاء في وفاة كل من: الدكتور محمد متولي منصور، والدكتور أبو اليزيد حمام، الأستاذين بجامعة الأزهر، واللذين لقيا وجه ربهما هذا الأسبوع، داعين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمدههما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.



