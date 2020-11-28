بعد أيام من طرحهما |هصلا ويا بخته يتصدران اليوتيوب .. فيديو

تصدرت مجموعة من الفيديوهات الفنية قائمة الاعلى مشاهدة على موقع يويتوب من ابرزها ..





هصلا لـ ويجز





تصدرت اغنية هصلا لمغنى الراب ويجز تريند موقع اليوتيوب وحصدت اكثر من 800 الف نشاهدة بعد أايام قاياة من طرحها عبر قناته الرسمية





وحققت مؤخرا أغنية "منحوس" لـ ويجز، نجاحا كبيرا جدا واقتربت من كسر حاجزالـ4 مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" مايمكن ده الصح ما يمكن ع الكل ما يمكن انا فل وانا اعرف ايه .. ويمكن العكس لما راسي بتثور وتلومني بموت بعيش وبشوف. لسه هخسر ايه .. انا منحوس جيلي اتمرد جيلي اتغرب جيلي جرب جيلي عارف فين الصح جيلي عارف قيمته برة".





احنا حبينا واتعلمنا ف لحظة وقعنا واتألمنا واتعلمنا مفيش غير رجولنا تشيلنا .. رجولة تشيلنا نرد جميلنا نصون العشرة .. انت ف بلدنا نقولوا المعدن مافيش قشرة .. انتوا ف كلامكوا يضيع الوقت وده مش كيفنا".





انا طالب العفو اديني ع الارض .. انا براية هالله هالله وجوايا حرب .. انا كل اللي ف سني هارينها ضرب .. فاكرينها صح".





يا بخته لـ هانى شاكر و أحمد سعد





حقق ديو "يا بخته" للفنان الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، والمطرب، أحمد سعد أكثر من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه وتصدر لائحة الاكثر استماعا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وطرح الفنان احمد سعد فيديو كليب "يا بخته" مع النجم الكبير هاني شاكر امس عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".





ونشر أحمد سعد مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا عليه :" و يا #بخته اللي احنا من بخته ، نحبه وقلبنا ياخده ❤دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب لينك موجود فى Bio".





وفي خطوة مفاجئة حذف المطرب أحمد سعد صور خطيبته علياء بسيوني من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، كما قام بإلغاء متابعتها أيضا.





وأظهرت تلك الخطوة امكانية حدوث انفصال سريع بين الخطيبين، وذلك بعد 4 شهور من الارتباط الرسمي.





ولم يقتنع كثيرون بتبرير أحمد سعد في تصريحات صحفية بأن حذف الصور يرجع لرغبته في إبعاد خطيبته عن السوشيال ميديا، ومنع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.





كان المطرب أحمد سعد أعلن في شهر يوليو الماضي وبشكل رسمي خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي قال قبلها بأسابيع إنه دخل في قصة حب جديدة معها بعد طلاقه من الفنانة سمية الخشاب.





يذكر ان أحمد سعد احيا حفلا فنيا كبيرا في دار الأوبرا المصرية ، وذلك بمشاركة فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمشاركة نجوم الفرقة، وذلك فى ليلة فنية ساحرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ ٢٩ والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر فى الفترة من ١الى ١٠ نوفمبر الجارى.





في الفاصل الأول من الحفل: مجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها دارى العيون اداء الفنان وائل ابو الفتوح..يا عينى على الصبر أداء الفنان السيد وهب الله..ان كنت ناسى اداء الفنانة الاء ايوب..حبك نار اداء الفنان ايمن مصطفى.. أوقاتى بتحلو اداء الفنانة شروق شريف..يا خلى القلب اداء الفنان محمد متولى.









وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف التشيلو الأول الفنان عماد عاشور المقطوعة الموسيقية( حب ايه).





ثم قدم الفنان احمد سعد فاصلا غنائيا بباقة من اجمل اغانى التراث بالاضافة الى مجموعة من اغانيه منها يا مصر مين يقدر عليكى..على حسب وداد..سألت نفسى..العشم..لأجل النبى..اهوه ده اللى صار..وقد استقبله جمهور الاسكندرية بالحفاوة والترحاب والتصفيق الحار.